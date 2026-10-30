日本退稅新制｜11.1起實施「先付後退」　一文睇清退稅流程

日本將於11月1日起向旅客實施退稅新制，改為購物時先付消費稅，離境時才在機場辦理退稅。日本政府表示，新政策目的為降低免稅品在日本國內轉售或消費的情況。《am730》整合退稅新制的流程及相關資訊。 日本退稅新制實施後，將取消舊有「即買即扣」，旅客離境前必須經海關確認購買紀錄，以及在購買日翌日起算90天內將免稅商品帶出日本，方可獲退還稅款。另外，商品不再區分一般品與消耗品，消耗品不需再放入密封袋，新制亦取消消耗品的50萬日圓購買上限。

購物出示證件 掃描QR Code登記 購物時出示護照等證件，支付含消費稅的商品金額，店方會附設QR Code，讓旅客自行掃描進入「J-TaxRefund」網站，登記退稅相關資料 。 離境當日旅客帶同護照、免稅商品及收據，在機場的自助機辦理退稅，倘系統顯示綠色代表完成手續，紅色則須交由海關人員核對 。確認資料無誤後，系統會啟動退稅流程，款項會由店舖退回至旅客早前登記的指定帳戶。 機場托運行李前辦理退稅 抵達機場後，必須在行李託運前完成海關確認。辦理時應準備購物時使用的同一本護照及所有免稅商品，以備海關查驗。在完成查驗後，才前往櫃枱辦理報到及行李寄艙，所以記得預留時間在機場辦理退稅，以免因排隊或檢查延誤行程 。

商品託運後無法再取出供海關查驗，因此需要在行李託運前完成退稅程序。 有機會交由海關查驗 旅客在自助機台掃描護照後，若畫面顯示綠色，代表已完成海關確認；若顯示紅色，則須依指示前往指定海關檢查區，出示免稅商品交由海關查驗。 同一筆交易缺一件商品便不可退稅 海關要求查驗時，旅客須出示所有免稅商品。同一筆交易只要缺少其中一件商品，該筆交易的所有商品都可能無法退稅。另外，食品、化妝品等消耗品若在日本境內食用或使用，也無法退稅。

部分機場支援手機辦理退稅 除自助退稅機外，目前只有7個機場支援透過「Visit Japan Web」完成海關確認程序，包括成田國際機場、羽田機場、關西國際機場、中部國際機場、新千歲機場、福岡機場，以及那霸機場。 除上述7個機場外，廣島機場、仙台國際機場等機場，則不提供線上辦理手續。 建立及登入帳戶 首先要建立及登入「Visit Japan Web」帳戶，之後就會看到原本的「準備免稅手續」已更新為「免稅購買．退稅手續」。旅客入境日本後，可在此欄目先行登錄入境許可資訊及護照照片。

連接專用Wi-Fi辦理退稅 到達上述指定的7大機場的國際線出境大廳後，必須辦理手續專用的無線網絡（Wi-Fi）。 當Wi-Fi連線成功後就可返回「Visit Japan Web」頁面，點選離境時適用的「退稅手續」按鈕。點擊鈕後，系統就會自動顯示在日本免稅店購買的紀錄。仔細核對無誤後，點選「Confirm」按鈕。 確認審核結果 送出後，要留意審核結果，若為綠色「Complete」，代表已完成查驗，可直接前往櫃枱辦理報到及行李寄艙；若為紅色「Not Complete」，則代表需要帶同免稅物品，前往指定海關櫃枱交由海關檢查。