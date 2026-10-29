美國議息│利嘉閣按揭黃詠欣：港銀不調整P息 反映銀行體系資金平穩

美國聯儲局宣布維持基準利率於3.75%-4.00%不變，暫停緊縮步伐，結果符合市場預期；本港主要發鈔銀行（包括滙豐、中銀香港）亦隨即宣布維持最優惠利率（P）於現有水平不變，保持在5厘至5.5厘，預計其他主要銀行將陸續宣布。
利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，本港銀行今次選擇暫不調整P息，反映本地銀行體系資金狀況及流動性保持平穩。今次美聯儲會議雖暫停加息，但公開市場委員會內部出現分歧，兩名官員投下反對票並主張加息，反映外圍對抗通脹的政策強度仍未完全一致。然而在美聯儲會議前，本港已有銀行相繼調整按揭產品部署，反映本地金融機構對外圍息率走勢早已做好應對策略。
黃詠欣對比歷年按揭數據指出，回顧上一輪加息周期（2022年至2023年），港銀選擇啟動及跟加 P息，主因是當時1個月HIBOR急升至5.66%的高水平，加上銀行體系結餘由3,000多億港元大幅收窄至400多億港元的緊縮狀態，大幅加重了銀行的資金成本開支。對比現時數據，10月份本港 1個月HIBOR普遍於2.68%至2.97%區間平穩徘徊（平均約 2.78%），銀行體系結餘亦穩定維持於約 541 億港元水平。在拆息遠低於按揭封頂位（3.25%）且資金池流動性充裕的前提下，本港銀行根本缺乏上調 P 息的迫切壓力。
現時按揭市場呈現三大主流方案，各大銀行各有特色與吸引力。以500萬港元按揭貸款、還款期30年計算：若選用首階段實際按息低至2.68%的「先P後H」按揭計劃，每月供款約為20,227元；若本港銀行繼續不加息，借款人於首階段可享有最低供款負擔，每月比傳統 H 按直減供款1,533元，首三年累積精確慳息高達84,117元，能顯著減輕首幾年的開支負擔。若選擇實際按息為2.93%的「定息按揭計劃」，每月供款則約為 20,892 元（較「先P後H」多約665元），非常適合希望完全鎖定利息支出、防範未來外圍利率波動的避險型買家。至於傳統的「H按計劃」，雖然實際按息處於 3.25% 封頂水位，每月供款約為21,760元（較「先P後H」多約1,533元），但此方案的最大優勢在於銀行普遍提供極高的現金回贈（最高可達 2.5%）；以500萬貸款額計算，可即時獲取高達 125,000元的現金回贈，並可配合Mortgage-Link高存息戶口（存款享 3.25%高息）靈活運用資金對沖利息。
黃詠欣特別提醒，雖然本港P息暫時維持不變，但綜合市場分析及利率期貨數據，市場普遍押注12月仍有加息0.25厘的可能，外圍高息環境短期內未必結束。準買家與現有業主應提早防守，仔細比較不同銀行的按揭條件及鎖定期細節，確保在利率波動時仍能輕鬆負擔供款，並適時諮詢專業按揭顧問以制定最合適的財務方案。