美國議息│利嘉閣按揭黃詠欣：港銀不調整P息 反映銀行體系資金平穩

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，本港銀行今次選擇暫不調整P息，反映本地銀行體系資金狀況及流動性保持平穩。

美國聯儲局宣布維持基準利率於3.75%-4.00%不變，暫停緊縮步伐，結果符合市場預期；本港主要發鈔銀行（包括滙豐、中銀香港）亦隨即宣布維持最優惠利率（P）於現有水平不變，保持在5厘至5.5厘，預計其他主要銀行將陸續宣布。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，本港銀行今次選擇暫不調整P息，反映本地銀行體系資金狀況及流動性保持平穩。今次美聯儲會議雖暫停加息，但公開市場委員會內部出現分歧，兩名官員投下反對票並主張加息，反映外圍對抗通脹的政策強度仍未完全一致。然而在美聯儲會議前，本港已有銀行相繼調整按揭產品部署，反映本地金融機構對外圍息率走勢早已做好應對策略。