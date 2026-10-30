政經730｜新皇崗秒通關 本港商圈規劃與產業轉型迫在眉睫

新皇崗口岸正式投入服務，首日錄得近8萬出入境人次及近8千架次車輛通行。新大樓全面落實「合作查驗、一次放行」模式，不少市民實測後發現過關僅需數十秒，通關效率倍增、全日24小時無間斷運作，民生出行體驗固然跨越式提升。分析指出，基建提速抹平兩地地理藩籬，跨境障礙被徹底拆除，隨之而來的經濟效益拉鋸，卻再次將本港零售及餐飲業推向風口浪尖。

過關省時放大北上誘因

Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總監徐家健指，以往市民取道傳統口岸，兩地兩檢動輒耗時10至20分鐘以上，如今新通關模式大幅削減跨境時間成本，對消費者而言，能以更低的時間與交通成本北上消費，享受更多元且具價格優勢的商品及娛樂服務，自然是實質福祉。

然而，這項民生利好對本港產業而言，卻無異徹底拆除防禦屏障。新皇崗口岸配合全日通關，香港市民在深圳的逗留時間被顯著拉長，即使深宵盡興亦能隨時返港。

資深傳媒人盧覺麟亦指，尤其新界北居民，前往深圳核心商圈的車程，甚至短過乘車前往港島商業區。當地理隔閡不再是障礙，兩地在性價比、服務體驗及營運模式上的落差便無所遁形，令本地商戶必須赤裸地面對鄰近城市的正面爭客衝擊。