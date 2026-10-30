黃仁勳傳與「中方間諜」關係密切　輝達澄清與Megaspeed屬正常往來

美國媒體報道，新加坡資料中心服務商Megaspeed高層主管Alice Huang（音譯為黃樂）遭美方懷疑涉嫌向北京傳遞AI晶片情報。案件由美國商務部調查後移交司法部，美方開始懷疑與她往來密切的黃仁勳是否知情；輝達則表示雙方僅有正常商務往來，沒有透露商業機密或國安情報予對方。
美方懷疑黃樂助中國企業走私輝達晶片
黃樂目前正接受美國當局調查，官員認定她就是中方間諜。調查單位發現，黃樂與黃仁勳保持溝通，並將相關情報暗中傳至北京。美國懷疑Megaspeed公司可能作為中國與美國之間AI競賽的「中介」，幫助中國企業規避美國出口限制，並將先進的輝達晶片走私到內地。
從黃仁勳過去出席的活動可見，黃樂常常在旁。早前黃仁勳在台北用餐時，後方坐著的女子就是黃樂。由於黃仁勳與美國政府關係密切，也是製造AI晶片的關鍵人物，美國當局擔憂黃樂趁機偷走晶片情報。
案件調查超過2年
案件最初由美國商務部於2024年展開調查，目前已交由司法部接手。據傳美國總統特朗普曾聽取相關簡報，未採取任何行動。知情人士透露，黃仁勳尚未收到防禦性簡報（defensive briefing）。美國有時會透過這類簡報，警告遭到外國情報機構鎖定的美國人。不過，隨著調查深入，美方開始懷疑黃仁勳是否真的完全不知情。
輝達發言人表示，黃仁勳與黃樂之間是正常商務往來。他指出：「與客戶會面是行政總裁工作的一部分，仁勳每年都會與數千名客戶企業的高級主管交談。」輝達進一步澄清，Megaspeed從未取得任何商業機密與國安情報，否認晶片被走私的指控。
中國駐美國大使館發言人劉暢反批相關指控，稱美國正針對中國開展一場「毫無根據的抹黑與誹謗」行動。Megaspeed公司也發聲明強調，已聘請律師並全力配合調查。
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