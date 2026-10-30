黃仁勳傳與「中方間諜」關係密切　輝達澄清與Megaspeed屬正常往來

美國媒體報道，新加坡資料中心服務商Megaspeed高層主管Alice Huang（音譯為黃樂）遭美方懷疑涉嫌向北京傳遞AI晶片情報。案件由美國商務部調查後移交司法部，美方開始懷疑與她往來密切的黃仁勳是否知情；輝達則表示雙方僅有正常商務往來，沒有透露商業機密或國安情報予對方。

美方懷疑黃樂助中國企業走私輝達晶片

黃樂目前正接受美國當局調查，官員認定她就是中方間諜。調查單位發現，黃樂與黃仁勳保持溝通，並將相關情報暗中傳至北京。美國懷疑Megaspeed公司可能作為中國與美國之間AI競賽的「中介」，幫助中國企業規避美國出口限制，並將先進的輝達晶片走私到內地。