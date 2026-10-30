恒生指數升335點　聯想逆市跌逾7%(更新)

美聯儲一如市場預期按兵不動，市場焦點轉移至業績股，當中科企巨頭Alphabet業績令市場失望，憂慮人工智能（AI）巨額支出，股價急挫12.29%，美股三大指數受壓。恒指昨日再次跌穿兩萬三後，今早（30日）回穩高開52點，報23,011點，重上兩萬三關口。大市高開後，早段走勢反覆，曾一度倒跌10點，低見22,947點後，大市重拾升軌，升幅逐步擴大，曾升409點，見23,367點，半日升377點，報23,335點。午後大市繼續發力，突破早市高位23,367點，曾升441點，高見23,400點後，大市升勢稍微回順，最終升335點，收報23,294，成交2,143.18億元。國指升106點，報7,862點；科指升10點，報3,754點。