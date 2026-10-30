恒生指數升335點　聯想逆市跌逾7%(更新)

美聯儲一如市場預期按兵不動，市場焦點轉移至業績股，當中科企巨頭Alphabet業績令市場失望，憂慮人工智能（AI）巨額支出，股價急挫12.29%，美股三大指數受壓。恒指昨日再次跌穿兩萬三後，今早（30日）回穩高開52點，報23,011點，重上兩萬三關口。大市高開後，早段走勢反覆，曾一度倒跌10點，低見22,947點後，大市重拾升軌，升幅逐步擴大，曾升409點，見23,367點，半日升377點，報23,335點。午後大市繼續發力，突破早市高位23,367點，曾升441點，高見23,400點後，大市升勢稍微回順，最終升335點，收報23,294，成交2,143.18億元。國指升106點，報7,862點；科指升10點，報3,754點。
科技股普遍造好，騰訊（700）升1.59%，報383.6元；美團（3690）升3.47%，報71.6元；京東（9618）升1.88%，報100.4元；阿里巴巴（9988）升0.99%，報97.05元；百度（9888）升0.2%，報75.7元；小米（1810）升3.12%，報26.48元；快手（1024）升1.14%，報26.52元；網易（9999）升2.49%，報176.7元。
聯想（992）跌7.41%，報20.5元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌4.4%，報42.98元；華虹宏力（1347）跌6.04%，報60.7元。
AI股方面，MiniMax（100）跌4.05%，報161.3元；智譜（2513）跌9.1%，報483.6元。
滙控（005）升0.15%，報135.7元。友邦（1299）升5.23%，報75.4元。
泡泡瑪特（9992）升4.82%，報134.9元。