恒生指數半日升377點　聯想逆市跌逾4%(更新)

美聯儲一如市場預期按兵不動，市場焦點轉移至業績股，當中科企巨頭Alphabet業績令市場失望，憂慮人工智能（AI）巨額支出，股價急挫12.29%，美股三大指數受壓。恒指昨日再次跌穿兩萬三後，今早（30日）回穩高開52點，報23,011點，重上兩萬三關口。大市高開後，早段走勢反覆，曾一度倒跌10點，低見22,947點後，大市重拾升軌，升幅逐步擴大，最多升409點，高見23,367點，半日升377點，報23,335點，成交1,070.55億元。國指升126點，報7,882點；科指升53點，報3,797點。
科技股普遍造好，騰訊（700）升2.07%，報385.4元；美團（3690）升4.91%，報72.6元；京東（9618）升2.69%，報101.2元；阿里巴巴（9988）升2.13%，報98.15元；百度（9888）升0.93%，報76.25元；小米（1810）升4.36%，報26.8元；快手（1024）升2.37%，報26.84元；網易（9999）升2.44%，報176.6元。
聯想（992）跌4.34%，報21.18元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌2.45%，報43.86元；華虹宏力（1347）跌2.55%，報62.95元。
AI股方面，MiniMax（100）跌2.14%，報164.5元；智譜（2513）跌4.98%，報505.5元。
滙控（005）升0.44%，報136.1元。友邦（1299）升3.63%，報74.25元。
泡泡瑪特（9992）升4.12%，報134元。