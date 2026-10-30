恒生指數高開52點　重上兩萬三　聯想低開近7%

美聯儲一如市場預期按兵不動，市場焦點轉移至業績股，當中科企巨頭Alphabet業績令市場失望，憂慮人工智能（AI）巨額支出，股價急挫12.29%，美股三大指數受壓。恒指昨日再次跌穿兩萬三後，今早（30日）回穩高開52點，報23,011點，重上兩萬三關口。國指高開23點，報7,779點；科指低開23點，報3,720點。
科技股個別發展，騰訊（700）低開0.32%，報376.4元；美團（3690）低開0.29%，報69元；京東（9618）高開1.01%，報99.55元；阿里巴巴（9988）低開0.68%，報95.45元；百度（9888）高開0.4%，報77.85元；小米（1810）高開1.56%，報26.08元；快手（1024）低開1.07%，報25.94元；網易（9999）高開1.1%，報174.3元。
聯想（992）低開6.96%，報20.6元。
晶片股方面，中芯國際（981）低開3.25%，報43.5元；華虹宏力（1347）低開3.95%，報62.05元。
AI股方面，MiniMax（100）低開6.01%，報158元；智譜（2513）低開6.8%，報532元。
滙控（005）低開0.15%，報135.3元。友邦（1299）高開1.26%，報72.55元。
泡泡瑪特（9992）高開0.62%，報129.5元。