友邦保險第3季新業務價值跌5%　香港及內地業務拖累

集團指，期內整體新業務價值於9月強勁回升，按年增長逾25%。香港業務新業務價值減少3%，但8月及9月合共增長20%，所有客戶群及分銷渠道都錄得增長。集團指，本港客戶群繼續有非常強勁的新業務價值增長；在有關境外投資的廣泛報導下，內地訪客客戶群部分人採取觀望態度。

期內，以固定匯率計，整體新業務價值利潤率63.5%，提高5.3個百分點，年化新保費跌13%至22.37億美元，主要受到內地業務影響。總加權保費收入則增加7%至128.92億美元。以固定匯率計，首3季新業務價值升5%至46.27億美元。

友邦保險（1299）公布，第3季新業務價值14.15億美元，按固定匯率計下跌5%，主要反映香港及內地業務下滑，惟部分被其他分部18%的新業務價值增長所抵銷。

中國業務在第三季新業務價值錄得33%的下跌。友邦表示，此乃由於當時客戶趕在去年9月1日整個業界重新定價前投保。

友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，雖然香港及內地業務去年同期的銷售極高，對上季增長造成影響，但9月已見強勁回升，集團以強勁勢頭踏入第四季，對前景保持信心，重申預期將超越每股稅後營運溢利，自2023年至2026年複合年均增長率9%至11%的目標。