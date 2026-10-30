FM財自 | 納指沽壓資金重回港股？

納指100周四(10/29)挫411點，收29403點跌幅約1.4%；費半同步跌約1.4%。自上周起反彈約四天，不少標題寫「跌完要彈」、「AI不會死」，Google業績一出，又是另一個故事。

美股周四盤後Amazon業績顯示收入及盈利略遜預期，廣告偏弱，一度再挫逾7%；Intel第四季指引大幅低於預期，盤後及夜盤一度挫逾20%。納指期貨被拖累，周四一度再挫逾500點，短短一天半把過去四天反彈抹去，又回到上周五低位附近。

今天(10/30)港股並非一面倒跟隨。恒指高開約52點在23011點，其後倒跌，首5分鐘見日低後升，陽燭向上，上午高見過23292點，一度升近300點；科指低開後轉升。真正跟跌的是AI硬件鏈：聯想一度跌逾6%，建滔積層板、中芯、華虹亦跌約4%至6%。權重反而有資金入，友邦高開後再升約近4%，匯控、港交所偏穩。大市節奏更像「外圍打壓科技、本地資金轉向權重」，而非跟納指跌。