FM財自 | 納指沽壓資金重回港股？

納指100周四(10/29)挫411點，收29403點跌幅約1.4%；費半同步跌約1.4%。自上周起反彈約四天，不少標題寫「跌完要彈」、「AI不會死」，Google業績一出，又是另一個故事。
美股周四盤後Amazon業績顯示收入及盈利略遜預期，廣告偏弱，一度再挫逾7%；Intel第四季指引大幅低於預期，盤後及夜盤一度挫逾20%。納指期貨被拖累，周四一度再挫逾500點，短短一天半把過去四天反彈抹去，又回到上周五低位附近。
今天(10/30)港股並非一面倒跟隨。恒指高開約52點在23011點，其後倒跌，首5分鐘見日低後升，陽燭向上，上午高見過23292點，一度升近300點；科指低開後轉升。真正跟跌的是AI硬件鏈：聯想一度跌逾6%，建滔積層板、中芯、華虹亦跌約4%至6%。權重反而有資金入，友邦高開後再升約近4%，匯控、港交所偏穩。大市節奏更像「外圍打壓科技、本地資金轉向權重」，而非跟納指跌。
回測歷年幾次10月底
恒指今年1月29日見全年高位約28056點，其後回落。回測2018、2021、2022、2023年等，皆是「年初見頂再向下」的年份，當中不乏跌至10月才喘定；例如2022年及2018年低位大致落在10月底附近，其後反彈。
這次偏逢納指因AI開支與指引再挫，若資金把港股當成相對避風港，不難幻想到今年7月那一幕，美股AI硬件受壓時，恒指反而錄得雙位數升幅，資金亦曾從硬件輪動至互聯網及大盤。當然，歷史不會機械重演，是否「避險回流」仍要看收市資金與權重及11月初情況，能否守住升勢。適逢周初市場上看漲納指跌完，做空港股的聲音旺盛，看這次的市場氣氛是否能讓港股像回測數據般向上反彈一段。
Option Jack
本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。
本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
《am730》所刊登的署名及不署名文章，內容僅代表作者個人意見，與本報立場無關。本報的角色僅為提供一個自由言論的平台。