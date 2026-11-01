內媒：明中證監、人行及金融監管總局開會 與券商研究挽救A股

人行聯同金融監管總局、中證監在2024年10月18日發布《關于設立股票回購增持再貸款有關事宜的通知》，設立股票回購增持再貸款，鼓勵金融機構向合資格的上市公司和主要股東提供貸款，並支持其回購和增持上市公司股票。

此外，據財聯社引述業內人士透露，明天央行將與金融監管總局、中證監分別召集銀行、證券及基金機構開會，研究優化股票回購增持再貸款政策。業界估計，此次會議大概率是金融管理部門為穩定市場作準備。

據內媒報道，部份證券公司和基金公司已接獲通知，明天上午中國人民銀行、中證監召開會議，研究推動支持資本市場工具使用。

10 月 A 股下滑加劇

單看10月，A股跌勢加劇，於最後一個交易日，上證指數跌1.44%，十月累跌6.3%，深證成指跌2.73%，十月累跌15.9%，創業板指跌4.13%，科創50指數跌5.48%。創業板及科創板相關指數跌幅均超過23%。半導體、光通信、軟件及人工智能概念股遭集中沽售。逾4600隻股份下跌，成交額增至約1.69萬億元人民幣，反映拋售壓力未有隨跌市縮減。

除了受到外圍科技股回落及利率上升影響，亦與A股科技板塊早前交易過度擠擁有關。市場開始質疑AI產業的龐大資本開支能否於短期內轉化為盈利，估值較高、升幅較大的算力和光通信股份率先被減持。