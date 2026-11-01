96歲「股神」巴菲特愛喝可口可樂 知情者驚揭：他自稱接近50年沒喝過白開水

96歲的「股神」巴菲特出名愛喝可口可樂，每天喝5罐令不少人驚訝。據避險基金經理、億萬富豪阿克曼(Bill Ackman)憶述，巴菲特曾經對他說，自己至少從1970年代起，就再沒喝過一杯水。 美國「財經內幕」(Business Insider)網站報道，阿克曼在Podcast節目「Equity Mates Investing」本周播出的一集中憶述，巴菲特曾這麼告訴他。阿克曼表示，「多年前」巴菲特曾到他家作客吃晚餐，他特地準備巴菲特最愛的櫻桃味可口可樂。他們入座後，他問巴菲特想喝無氣泡水還是有氣泡水，巴菲特客氣地婉拒，選擇了汽水。

阿克曼回憶：「我說『你不喝水嗎？』他回答：『比爾(阿克曼)，我已經48年沒喝過水了。』」 長年不喝水或許令人難以置信，但巴菲特每天喝5罐可樂是出了名。他2015年曾打趣說自己有「四分一是可口可樂」，因為可口可樂佔他每日攝取熱量的25%。 巴菲特去年12月結束長達60年的投資企業「巴郡」(Berkshire Hathaway)行政總裁任期，並於今年9月卸下公司主席職務，轉任榮譽主席。他愛喝汽水已有數十年，1986年在巴郡股東大會上宣布在「忠於百事可樂48年」後，將改喝櫻桃可口可樂，並表示從此櫻桃可口可樂將成為股東大會的官方飲料。

可口可樂公司也是巴菲特最具代表性的投資之一，巴郡在1990年代中期完成建立持股後，至今未曾動過佔可口可樂約9%的股權。這筆投資成本約13億美元，截至去年12月底增值約21倍，市值約280億美元。 巴菲特的飲食習慣在現代人眼中屬於不健康。除了愛喝可口可樂，他還以開車上班途中買麥當勞當早餐聞名，也愛吃熱狗、薯條、爆谷、餅乾、糖果、雪糕等食物。