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財經
出版：2026-Nov-01 22:51
更新：2026-Nov-01 22:51

一文了解各大車企上月銷售 蔚來ES8累計交付達16萬輛

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蔚來ES8

一文了解各大車企上月銷售，蔚來ES8累計交付達16萬輛（官網圖片）

吉利10月總銷量升至31.02萬輛

吉利汽車（175）公布，10月份汽車總銷量按年升1%31.02萬輛，出口量按年升1.58倍至約10.72萬輛。首10個月累計銷量按年升3%254.57萬輛。

按汽車品牌計，吉利品牌汽車銷量按年升4%25.57萬輛。極氪銷量按年升52%至近3.25萬輛。領克按年跌45%至約2.2萬輛。

長城汽車10月海外銷量按年升1

長城汽車公布，10月汽車銷量按年跌16%12.04萬輛，海外銷量則按年升1成至6.29萬輛。產量按年跌11%12.46萬輛

10個月累計，銷量按年跌2%104.07萬輛。產量則按年升4%，約110萬輛。

蔚來10月交付量按年跌15%　

蔚來公布，10月交付量按年跌15%3.42萬輛。首10個月累計，交付量則按年增39%33.45萬輛，創歷史新高。

蔚來表示，ES8於中國大型SUV和人民幣40萬元級車型，兩個市場的累計零售銷量均位列第一。並於1023日累計交付16萬輛。

按汽車品牌計，蔚來品牌交付量為18,125輛、樂道品牌交付量為8,383輛、螢火蟲品牌交付量為7,738輛。

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小鵬10月交付量按年升2%

小鵬公布，10月交付量按年升2成至5.02萬輛，破單月交付量紀錄。海外交付量同創新高，按年升至1.33萬輛。

理想10月交付量按年跌9%

理想公布，10月交付量按年跌9%2.9萬輛，新一代理想MEGA交付超3000台，連續兩個月位列50萬以上MPV市場銷量第一。

零跑10月交付量按年增51%

零跑汽車公布，10月全球交付量10.6萬輛，按年升51%。截至今年10月底，零跑汽車全球累計交付逾190萬部，官方表示將於11月達成第200萬部下線。

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