一文了解各大車企上月銷售，蔚來ES8累計交付達16萬輛（官網圖片）

吉利 10 月總銷量升至 31.02 萬輛

吉利汽車（175）公布，10月份汽車總銷量按年升1%至31.02萬輛，出口量按年升1.58倍至約10.72萬輛。首10個月累計銷量按年升3%至254.57萬輛。

按汽車品牌計，吉利品牌汽車銷量按年升4%至25.57萬輛。極氪銷量按年升52%至近3.25萬輛。領克按年跌45%至約2.2萬輛。

長城汽車 10 月海外銷量按年升 1 成

長城汽車公布，10月汽車銷量按年跌16%至12.04萬輛，海外銷量則按年升1成至6.29萬輛。產量按年跌11%至12.46萬輛

首10個月累計，銷量按年跌2%至104.07萬輛。產量則按年升4%，約110萬輛。