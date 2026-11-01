一文了解各大車企上月銷售 蔚來ES8累計交付達16萬輛

吉利10月總銷量升至31.02萬輛
吉利汽車（175）公布，10月份汽車總銷量按年升1%至31.02萬輛，出口量按年升1.58倍至約10.72萬輛。首10個月累計銷量按年升3%至254.57萬輛。
按汽車品牌計，吉利品牌汽車銷量按年升4%至25.57萬輛。極氪銷量按年升52%至近3.25萬輛。領克按年跌45%至約2.2萬輛。
長城汽車10月海外銷量按年升1成
長城汽車公布，10月汽車銷量按年跌16%至12.04萬輛，海外銷量則按年升1成至6.29萬輛。產量按年跌11%至12.46萬輛
首10個月累計，銷量按年跌2%至104.07萬輛。產量則按年升4%，約110萬輛。
蔚來10月交付量按年跌15%
蔚來公布，10月交付量按年跌15%至3.42萬輛。首10個月累計，交付量則按年增39%至33.45萬輛，創歷史新高。
蔚來表示，ES8於中國大型SUV和人民幣40萬元級車型，兩個市場的累計零售銷量均位列第一。並於10月23日累計交付16萬輛。
按汽車品牌計，蔚來品牌交付量為18,125輛、樂道品牌交付量為8,383輛、螢火蟲品牌交付量為7,738輛。
小鵬10月交付量按年升2%
小鵬公布，10月交付量按年升2成至5.02萬輛，破單月交付量紀錄。海外交付量同創新高，按年升至1.33萬輛。
理想10月交付量按年跌9%
理想公布，10月交付量按年跌9%至2.9萬輛，新一代理想MEGA交付超3000台，連續兩個月位列50萬以上MPV市場銷量第一。
零跑10月交付量按年增51%
零跑汽車公布，10月全球交付量10.6萬輛，按年升51%。截至今年10月底，零跑汽車全球累計交付逾190萬部，官方表示將於11月達成第200萬部下線。