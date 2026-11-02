上月瀉逾千點 港股料弱勢整固 市場聚焦基本面改善

港股10月最後一個交易日迎技術性反彈，升335點，成功守住23,000點關口，並結束此前連跌兩周走勢。惟全月重挫1,318點，跌幅高達5.36%，連跌三個月。展望11月市場聚焦內地政策催化、本港強勁經濟基本面，以及美股科技巨頭季績能否刺激AI相關股份，以上因素有望為港股提供階段性支撐，並為12月年底轉勢打下基礎。
上周五港股月結日出現空頭平倉，恒指收報23,294點。儘管短線止跌，但市場整體基本面依然脆弱。從技術面來看，大市成交量並未出現爆發性配合，中長期技術均線呈倒序排列，北水單月流出280億元，創近5年來最大月度走資規模，令流動性承壓，短期內尚未形成明確轉勢。
內地研股票回購 利好藍籌國企
11月首周，市場焦點轉向內部催化因素，以重啟投資信心。內媒報道，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會今日召集各大銀行開會研究優化股票回購增持再貸款政策。分析指，此舉將改善港股流動性與上市公司回購能力，尤其利好大型藍籌及國企。若進一步出台針對內需消費及金融結構調整具體措施，有助提升中資權重股盈利預期。
再者本港第三季度經濟增速將高於市場預期，基本面回暖提升本地藍籌股及金融地產板塊防禦能力。
11月迎來美企季績高峰期
外圍方面，10月以來市場對巨額資本支出能否轉化為實質利潤回報產生深焦慮，導致全球科技股調整。本周蘋果、AMD等大型科企的財報是關鍵，若數據勝預期，有利重建市場信心，從而帶動港美股科技板塊迎來強勁估值修復行情。不過，由於市場極度重視未來投資回報率，只要財報指引不似預期或資本支出侵蝕現金流，或令AI反彈存在不確定性。整體而言，港股目前處於「弱勢整固、蓄勢待發」的階段，短線須關注22,800點至23,000點區域防守力度。