上月瀉逾千點 港股料弱勢整固 市場聚焦基本面改善

11月首周，市場焦點轉向內部催化因素，以重啟投資信心。內媒報道，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會今日召集各大銀行開會研究優化股票回購增持再貸款政策。分析指，此舉將改善港股流動性與上市公司回購能力，尤其利好大型藍籌及國企。若進一步出台針對內需消費及金融結構調整具體措施，有助提升中資權重股盈利預期。

11月迎來美企季績高峰期

外圍方面，10月以來市場對巨額資本支出能否轉化為實質利潤回報產生深焦慮，導致全球科技股調整。本周蘋果、AMD等大型科企的財報是關鍵，若數據勝預期，有利重建市場信心，從而帶動港美股科技板塊迎來強勁估值修復行情。不過，由於市場極度重視未來投資回報率，只要財報指引不似預期或資本支出侵蝕現金流，或令AI反彈存在不確定性。整體而言，港股目前處於「弱勢整固、蓄勢待發」的階段，短線須關注22,800點至23,000點區域防守力度。