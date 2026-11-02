恒生指數升98點　小米升逾6%　比亞迪升逾3%(更新)

大型科企業績不振繼續拖累美股，當中亞馬遜投資人工智能（AI）導致現金流呈負數。市場憂慮AI巨額支出，其他AI相關股捱沽，美股三大指數受壓。恒指今早（2日）輕微高開7點，報23,301點。大市高開後，升幅擴大至最多248點，高見23,543點後開始回吐，升幅曾收窄至收窄至100點內，回落至23,400點以下水平，之後大市重拾升軌，半日升142點，報23,437點。大市午後維持續升逾百點，徘徊在23,400點以上水平，尾市升幅收窄，最終升98點，收報23,393點，成交2,048.4億元。國指升43點，報7,906點；科指升84點，報3,839點。