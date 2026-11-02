恒生指數升98點　小米升逾6%　比亞迪升逾3%(更新)

大型科企業績不振繼續拖累美股，當中亞馬遜投資人工智能（AI）導致現金流呈負數。市場憂慮AI巨額支出，其他AI相關股捱沽，美股三大指數受壓。恒指今早（2日）輕微高開7點，報23,301點。大市高開後，升幅擴大至最多248點，高見23,543點後開始回吐，升幅曾收窄至收窄至100點內，回落至23,400點以下水平，之後大市重拾升軌，半日升142點，報23,437點。大市午後維持續升逾百點，徘徊在23,400點以上水平，尾市升幅收窄，最終升98點，收報23,393點，成交2,048.4億元。國指升43點，報7,906點；科指升84點，報3,839點。
科技股普遍造好，騰訊（700）升2.24%，報392.2元；美團（3690）升2.03%，報73.05元；京東（9618）升1.2%，報101.6元；阿里巴巴（9988）升2.47 %，報99.45元；百度（9888）跌0.07%，報75.65元；快手（1024）升3.47%，報27.44元；網易（9999）升0.45%，報177.5元。
小米汽車10月交付逾5萬輛，小米（1810）升6.12%，報28.1元。
據報內地多家車企赴京協商，爭取出口歐洲的配額，比亞迪（1211）升3.22%，報70.45元；小鵬集團（9868）升4.33%，報37.14元；理想（2015）升0.42%，報43.04元；蔚來（9866）跌0.4%，報25.16元。
聯想（992）升2.15%，報20.94元。
晶片股方面，中芯國際（981）升1.49%，報43.62元；華虹宏力（1347）升2.97%，報62.5元。
AI股方面，MiniMax（100）升4.77%，報169元；智譜（2513）跌0.66%，報480.4元。
滙控（005）跌1.47%，報133.7元。友邦（1299）無升跌，報75.4元。
泡泡瑪特（9992）升1.19%，報136.5元。