恒生指數半日升142點　小米升逾6%(更新)

大型科企業績不振繼續拖累美股，當中亞馬遜投資人工智能（AI）導致現金流呈負數。市場憂慮AI巨額支出，其他AI相關股捱沽，美股三大指數受壓。恒指今早（2日）輕微高開7點，報23,301點。大市高開後，升幅擴大至最多248點，高見23,543點後開始回吐，升幅曾收窄至收窄至100點內，回落至23,400點以下水平，之後大市重拾升軌，半日升142點，報23,437點，成交1,141.45億元。國指升62點，報7,924點；科指升107點，報3,862點。

科技股普遍造好，騰訊（700）升3.39%，報396.6元；美團（3690）升3%，報73.75元；京東（9618）升1.2%，報101.6元；阿里巴巴（9988）升2.94%，報99.9元；百度（9888）升0.66%，報76.2元；快手（1024）升3.09%，報27.34元；網易（9999）升0.62%，報177.8元。