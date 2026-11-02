上海小南國80萬售餐飲業務　未事先獲股東批准違上市規則

曾經營連鎖餐廳「南小館」的上海小南國（3666）周日（1日）公布，於10月30日與一名泰國投資者簽署協議，以現金代價80萬元出售旗下小南國（香港）全部權益。上海小南國指，是次出售成功將閒置負債終止綜合入帳，能即時強化集團資產負債表，一舉消除持續營運開支及清盤風險，預計該交易可錄得約1.699億元人民幣收益。 上海小南國表示，在10月30日交易完成後，小南國（香港）由買方全資擁有。與上海小南國毫無關聯，且公司不保留任何股權、董事會席位、營運控制權、管理職務、財務承諾或擔保。

上海小南國指，交易套現的80萬元，將留作一般營運資金，支持剩餘業務並推進復牌工作。 旗下所有餐廳2月已停運 買方看好品牌價值 上海小南國提及，小南國（香港）過往主要在內地及香港以「上海小南國」品牌經營餐廳及外賣，惟旗下所有餐廳早在今年2月已完全停止營運。數據顯示，截至今年9月底，小南國（香港）未經審核負債淨額高達約1.692億元人民幣，虧損按年擴大2.5倍。 買方指，看好「上海小南國」品牌的歷史價值、商號與商譽，擬將小南國（香港）作為獨立平台，在內地以外地區拓展餐飲與商業機遇。

未事先獲股東批准簽協議 承認違反上市規則 上海小南國表示，董事會承認，在未事先獲得股東批准的情況下簽署買賣協議，並未能遵守上市規則，對此不合規行為深表遺憾。 上海小南國強調，作出此決定是迫切商業情況及營運現實，因為小南國（香港）負債1.692億元人民幣，若延遲完成將迫使集團繼續承擔沉重負債及清盤風險，進而進一步嚴重損害集團脆弱的財務狀況。 上海小南國提及，集團財務及會計部門面臨嚴重人力短缺，導致審核工作及財務報告延誤，管理層須分身應對核數師的查詢、處理業主索償，以及推動企業重組。