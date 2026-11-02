金融科技周｜滙豐擬於北都設研究院明年初運作　 展示穩定幣應用

滙豐周一（2日）在香港金融科技周宣布，計劃在北部都會區，成立全球「人工智能及新興科技研究院」，明年初投入運作，開發可應用於集團各項業務的新型及創新科技。滙豐指，研究院與學術及科技夥伴合作，包括香港科技大學，未來亦可能有其他合作夥伴加入。

研究院初期將聚焦人才技能提升、人工智能（AI）安全及詐騙偵測、後量子密碼學及區塊鏈等領域；並將結合研究能力與技術應用團隊，為滙豐提供新的技術能力，推動具潛力創新方案由研發走向實踐，並廣泛應用在各業務範圍。