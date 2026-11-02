金融科技周｜滙豐擬於北都設研究院明年初運作　 展示穩定幣應用

滙豐周一（2日）在香港金融科技周宣布，計劃在北部都會區，成立全球「人工智能及新興科技研究院」，明年初投入運作，開發可應用於集團各項業務的新型及創新科技。滙豐指，研究院與學術及科技夥伴合作，包括香港科技大學，未來亦可能有其他合作夥伴加入。
研究院初期將聚焦人才技能提升、人工智能（AI）安全及詐騙偵測、後量子密碼學及區塊鏈等領域；並將結合研究能力與技術應用團隊，為滙豐提供新的技術能力，推動具潛力創新方案由研發走向實踐，並廣泛應用在各業務範圍。
滙豐表示，研究院落戶北都，體現集團對香港長遠發展的承諾，支持香港發展成為國際創新科技中心，又表示成立研究院旨在完善滙豐的服務及營運水平，更好服務客戶。
滙豐展示RedCoin用例
滙豐亦在金融科技周展示三項滙豐 RedCoin用例，介紹穩定幣如何應用於日常支付；又透露下一步計劃，包括讓客戶於滙豐香港流動理財應用程式（HSBC HK Mobile Banking App）中買賣滙豐 RedCoin，和以較低門檻認購代幣化投資產品，包括本行港元貨幣市場基金的新股份類別。
滙豐香港行政總裁兼零售銀行及財富管理總經理伍楊玉如表示，從日常支付延伸至代幣化基金認購，今日的展示環節預示了滙豐的數碼資產方向；另一方面，商戶付款及錢包增值功能已經推出，客戶初步的反應令集團深受鼓舞。