人行出手救市 啟第三輪互換便利 額度逾千億人幣 為市場注入增量資金

第三輪證券、基金、保險公司互換便利於今日展開，互換期限為1年，可視乎情況展期，約有31家證券、基金公司申報需求，申請額度超過1,000億元。據悉，此次SFISF機構申報意願積極，多家機構均表示將盡快把工具資金投向市場，為資本市場提供增量資金。

人行出手救市，以穩定金融市場。人行將於今日啟動第三次證券、基金、保險公司互換便利操作(SFISF)，逾30家證券、基金公司申報需求，申請額度逾千億人民幣(下同)，超越前兩次SFISF規模，市場普遍預期此次SFISF落地後，將為A股帶來可觀的增量資金支撐。受救市消息刺激，中資金融股昨領漲大市。

此前兩次SFISF分別於2024年10月、2025年1月開展兩次操作，規模分別為500億元和550億元人民幣，均有20家機構參與投標。

內地有分析認為，中國人民銀行將進一步完善SFISF機制，互換費率有望進一步降低，市場預計中標費率將維持在低位。中標費率下行意味著機構參與成本降低，有助於提升機構通過該工具加倉權益資產的積極性。

今次為人行第3次開展SFISF，是為了支持符合條件公司，以債券、股票ETF及滬深300成分股等資產作抵押，從人行換入國債、央行票據等高級流動性資產，目的是提升相關機構獲取資金能力，以及股票增持能力。

SFISF由中國人民銀行於2024年10月創設，核心機制是支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產為抵押，向央行換入國債、央行票據等高等級流動性資產，所獲資金專項用於股票及股票ETF的投資和做市，不得挪作他用。

受央行出手救市刺激，中資金融股昨領漲，中金公司(3908)漲近9%、中信證券(6030)及招商證券(6099)升逾5%；內險股同樣受到資金追捧，中國人壽(2628)漲3.8%。