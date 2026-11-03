恒生指數升132點　三桶油逆市跌　聯想跌6%(更新)

中東局勢緩和，市場憧憬美伊談判有進展，美國總統特朗普聲稱，不會在中期選舉之後再次打擊伊朗，國際油價應聲急跌，美股三大指數個別發展。恒指今早（3日）延續昨日升勢，高開76點，報23,469點。大市高開後，早段走勢反覆，一度倒跌46點，低見23,347點喘定，其後大市重拾升軌，升幅逐步擴大，半日升121點，報23,515點。大市午後初段窄幅上落，曾略為突破早市高位，最多升155點，高見23,549點後回軟，升幅曾收窄至不足100點，尾市走勢反覆向上，最終升132點，收報23,525點，成交2,364.04億元。國指升36點，報7,943點；科指升28點，報3,867點。
科技股個別發展，騰訊（700）升1.28%，報397.2元；美團（3690）升1.78%，報74.35元；京東（9618）升5.61%，報107.3元；阿里巴巴（9988）升0.1%，報99.55元；百度（9888）跌1.26%，報74.7元；小米（1810）升1.78%，報28.6元；快手（1024）升0.29%，報27.52元；網易（9999）升2.99%，報182.8元。
聯想（992）跌6.11%，報19.66元。
國際油價急跌，中石油（857）跌0.83%，報10.72元；中海油（883）跌1.96%，報24.04元；中石化（386）跌2.04%，報4.795元。
滙控（005）升0.3 %，報134.1元。友邦（1299）升0.46%，報75.75元。
泡泡瑪特（9992）升2.2%，報139.5元。