恒生指數升132點　三桶油逆市跌　聯想跌6%(更新)

中東局勢緩和，市場憧憬美伊談判有進展，美國總統特朗普聲稱，不會在中期選舉之後再次打擊伊朗，國際油價應聲急跌，美股三大指數個別發展。恒指今早（3日）延續昨日升勢，高開76點，報23,469點。大市高開後，早段走勢反覆，一度倒跌46點，低見23,347點喘定，其後大市重拾升軌，升幅逐步擴大，半日升121點，報23,515點。大市午後初段窄幅上落，曾略為突破早市高位，最多升155點，高見23,549點後回軟，升幅曾收窄至不足100點，尾市走勢反覆向上，最終升132點，收報23,525點，成交2,364.04億元。國指升36點，報7,943點；科指升28點，報3,867點。