恒生指數半日升121點　三桶油逆市跌　聯想跌逾半成(更新)

中東局勢緩和，市場憧憬美伊談判有進展，美國總統特朗普聲稱，不會在中期選舉之後再次打擊伊朗，國際油價應聲急跌，美股三大指數個別發展。恒指今早（3日）延續昨日升勢，高開76點，報23,469點。大市高開後，早段走勢反覆，一度倒跌46點，低見23,347點喘定，其後大市重拾升軌，升幅逐步擴大，最多升152點，高見23,545點，半日升121點，報23,515點，成交1,152.67億元。國指升26點，報7,932點；科指升36點，報3,876點。

科技股個別發展，騰訊（700）升1.58%，報398.4元；美團（3690）升1.78%，報74.35元；京東（9618）升4.92%，報106.6元；阿里巴巴（9988）升0.86%，報100.3元；百度（9888）跌0.4%，報75.35元；小米（1810）升1.92%，報28.64元；快手（1024）升1.02%，報27.72元；網易（9999）升3.21%，報183.2元。