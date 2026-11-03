FM財自 | 全城鬧爆港股廢 恒指卻連升3日？

當全城還在鬧港股廢、嫌科網動彈不得，美股那邊的「不跌神話」反而出現連日續重挫。納指100由10月6日歷史高位附近31224點計，至周一收27990點，累挫約3235點或10%。周一美股板塊輪動，道指升214點；標普500跌0.5%；納指100再跌1.4%。盤面是周期股偏強、人工智能與科技等熱門股續遭拋售。 Oracle再融資擴張基建挫約9%。MRVL宣布全股票收購LITE、交易估值約1150億美元，兩家股價卻齊挫，MRVL跌約13%，LITE跌約19%。 WTI原油急跌約7%至96.46美元，市場押注美伊對話轉暖。十年期美債息回落至4.91厘。AAPL盤後因業績展望偏軟再回。

信標題者又損手 反觀港股，罵聲未散，卻連升第三日(以早段指數計算)。ATMXJ(巴巴、騰訊、美團、小米、京東)連日回升：巴巴早段重回100元上方，騰訊升近400元，距離10月底低位約375元已反彈約6%。美團、京東離近期低位亦有約8%至9%反彈。小米最值得一提，市場一向看衰，它卻最早起步，10月上旬見底後率先彈升，電動車訂單與交付消息接力，自低位累升約兩成，反而走在同儕前面。 另一隻更反差節奏的是泡泡馬特，上星期在130元之下，全網鬧爆，股價卻靜靜地連日回升，今天更一度觸及140元。

北水連沽兩星期，嚇怕散戶，以為大戶離場、後市無望；那邊廂恒指早段仍在23400點上方反覆，恒生科技指數偏強，上證則回跌數十點，科網與部分金融股接力。其實北水多數也是散戶，連續14個交易日淨沽、累計約418億港元，指數照樣可以慢慢爬，信標題者又損手。 10月底筆者在本欄寫過，港股、美股重回六、七月那種「一升一跌」，憧憬資金不再單向美股，而是出現反虹吸的回流港股的可能，其實道指接近港股的漲跌節奏。 美股科技先回一截，港股龍頭稍稍回升，正是這條邏輯的早段測試。

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