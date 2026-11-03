新世界滶晨II錄雙破頂成交　滶晨系列套現逾140億

新世界發展（017）夥拍帝國集團、資本策略、麗新發展及港鐵公司共同打造的港島南岸項目第5B期「DEEP WATER PAVILIA II 滶晨II」於10月下旬以現樓推售後，成交價續創新高。其中第2座36樓P1單位，實用面積1,294平方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計，連一個停車位，成交價為6,541.2萬元，呎價50,550元，成交價及呎價均創「滶晨 II」新高。截至今年 10月 31日，滶晨系列累售 793 伙，佔全盤逾96%，套現逾140億元。

另外，新世界與招商局置地及港鐵公司合作發展的將軍澳百勝角通風樓物業發展項目已於日前舉行動工儀式，預計提供約600伙住宅，以滿足市場對優質住宅的殷切需求。