富衛首三季新業務價值按年升至8.8億美元 料第四季利潤率將回落

FWD富衛集團（1828）公布2026年首九個月，新業務合約服務邊際按年升22%至14億美元，新業務價值則按年升18%至8.78億美元。受惠於多元化泛亞洲業務佈局展現良好勢頭，及產品組合優化所帶來的利潤率提升。 2026年首九個月的集團新業務合約服務邊際利潤率按年升約12%至72.5%，新業務利潤率則按年上升逾6%至44.9%。 第三季度集團總新業務價值按年升16%。即使在較高的基數下，新增業務銷售額亦按年微增1%至19.5億美元，當中，香港及澳門報告分部年初至今仍錄得增長。

去年同期的新業務銷售包含香港及澳門分部的中期儲蓄型保險，此產品於去年第三季度佔分部新增業務銷售額約30%，今年的銷售則有所減少。撇除該等產品的銷售後，集團年初至今的年化新保費增幅與上半年大致相若，其中第三季度集團年化新保費增加約4%。

富衛香港及澳門業務於2026年首九個月錄得強勁增長，新業務合約服務邊際及新業務價值均按年升21%。主要受惠於境內客戶需求，其佔總新業務價值的58%，中國內地訪客業務則佔約23%，利潤率與上半年水平大致相若。 富衛續指，多元化的客戶基礎及分銷渠道組合帶動第三季度新業務價值增長，按年升13%。中國內地訪客的新業務價值亦於本季度錄得雙位數增長。受基數較高以及去年中期儲蓄型產品銷售增加所影響，第三季度年化新保費按年下跌。撇除中期儲蓄型產品的銷售後，年化新保費增加2%，增長主要受境內銷售帶動。

富衛於公告內提及，2026年全年新增業務銷售的增長預期將與上半年公布的業績指引大致相符。預期全年新業務合約服務邊際利潤率及新業務利潤率將較 去年改善。但受季節性因素影響，尤其於香港及澳門，預料第四季度的利潤率將回落。作為未來營運利潤的領先指標，集團合約服務邊際結餘增幅預期將與先前中十位數百分比的增長指引一致，並轉化為相若的稅後營運利潤增長。