零售連升17個月 惟市況呈分化 超市、百貨公司受壓 業界須降本增效求突破

本港零售總銷貨價值連升17個月，惟實際市況呈現結構性分化。港人北上消費成常態、旅客消費習慣轉變且消費力減弱，加上本地高昂租金與人工成本，令不少商戶受困。北都等中長期建設「遠水救不了近火」，各區出現結業潮。分析指，業界須積極利用科技、降低供應鏈成本，並打造IP品牌，透過「降本增效」重塑競爭力。 統計處昨公布9月零售業總銷貨價值334億元，按年升6.4%，連升17個月。分析指連升部分原因是去年基數低。9月升幅由電子產品、珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物帶動，與民生相關的超市及百貨公司則繼續疲弱，奢侈品與民生類別呈現分化。經季節性調整的第三季零售業總銷貨價值較第二季跌0.1%，反映增長動能不足。

目前，餐飲與零售業正承受沉重生存壓力。據本地媒體統計，今年上半年全港有超過60間知名店舖、老字號及連鎖食肆結業，相關情況下半年後進一步加劇。 分析指，結業潮源於消費模式根本性轉變。一是港人北上消費成風，上月啟用的新皇崗口岸令該現象加劇，餐飲、超市及生活服務等行業受影響較大。其次是旅客不再大肆購物，且過夜意欲大減。 立法會批發及零售界議員邵家輝接受本報訪問時稱，旅客不過夜主因是本地酒店房價過高，建議酒店業「唔好賺到咁盡」。

邵家輝指，香港舖租整體下降，予商戶喘息空間。他建議業界通過電商平台擴展銷售渠道，如跨境零售，及善用內地豐富且優質貨源與物流網絡降低成本。他續稱業界需透過文化IP、主題行銷及大型盛事來提升體驗感，如上周末萬聖節各區主題活動顯著帶動商戶生意額。戴德梁行香港研究部主管鄧淑賢指出，香港零售不應純粹以價格競爭作為主要策略，而應提升產品差異和體驗感，能否把旅客留下消費是關鍵。