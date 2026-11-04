恒生指數半日反覆升3點　聯想跌2%

國際油價連跌兩日，市場憧憬美、伊雙方有望透過外交途徑解決衝突。市場觀望美國中期選舉結果，美股三大指數個別發展。恒指今早（4日）開市偏軟，低開74點，報23,451點。大市低開後，走勢反覆，早段曾度倒升12點，高見23,538點，大市隨即轉跌，最多跌140點，低見23,385點後，跌幅逐步收窄，半日轉升3點，報23,529點，成交877.23億元。國指升不足1點，報7,943點；科指跌39點，報3,828點。

科技股捱沽，騰訊（700）跌0.45%，報395.4元；美團（3690）跌0.2%，報74.2元；京東（9618）跌1.77%，報105.4元；阿里巴巴（9988）跌1.96%，報97.6元；百度（9888）跌0.13%，報74.6元；小米（1810）跌1.12%，報28.28元；快手（1024）跌1.82%，報27.02元；網易（9999）跌0.16%，報182.5元。