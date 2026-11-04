恒生指數反彈升393點　聯想反彈升6%　藥明系造好(更新)

國際油價連跌兩日，市場憧憬美、伊雙方有望透過外交途徑解決衝突。市場觀望美國中期選舉結果，美股三大指數個別發展。恒指今早（4日）開市偏軟，低開74點，報23,451點。大市低開後，走勢反覆，早段曾度倒升12點，高見23,538點，大市隨即轉跌，最多跌140點，低見23,385點後，跌幅逐步收窄，半日轉升3點，報23,529點。大市在午後初段展開攻勢，並愈升愈有，升幅擴大至逾300點，最終升393點，收報23,919點，以全日最高位收市，成交2,368.96億元。國指升114點，報8,057點；科指升68點，報3,936點。
科技股個別發展，騰訊（700）升1.11%，報401.6元；美團（3690）升1.14%，報75.2元；京東（9618）跌0.75%，報106.5元；阿里巴巴（9988）升1.06%，報100.6元；百度（9888）升2.48%，報76.55元；小米（1810）升0.56%，報28.76元；快手（1024）升1.74%，報28元；網易（9999）升0.11%，報183元。
聯想（992）升6%，報20.84元。
藥明系造好，藥明生物（2269）升12.22%，報48.32元；藥明康德（2359）升12.39%，報197.8元
國際油價連跌兩日，中石油（857）升0.84%，報10.81元；中海油（883）跌1.08%，報23.78元；中石化（386）升1.25%，報4.855元。
滙控（005）升1.72%，報136.4元。友邦（1299）升1.58%，報76.95元。
泡泡瑪特（9992）跌1.72%，報137.1元。