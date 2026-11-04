恒生指數反彈升393點　聯想反彈升6%　藥明系造好(更新)

國際油價連跌兩日，市場憧憬美、伊雙方有望透過外交途徑解決衝突。市場觀望美國中期選舉結果，美股三大指數個別發展。恒指今早（4日）開市偏軟，低開74點，報23,451點。大市低開後，走勢反覆，早段曾度倒升12點，高見23,538點，大市隨即轉跌，最多跌140點，低見23,385點後，跌幅逐步收窄，半日轉升3點，報23,529點。大市在午後初段展開攻勢，並愈升愈有，升幅擴大至逾300點，最終升393點，收報23,919點，以全日最高位收市，成交2,368.96億元。國指升114點，報8,057點；科指升68點，報3,936點。