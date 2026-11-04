AMD季績及營收指引勝預期　股價盤後升5%

晶片商超微半導體（AMD）公布第三季業績，收入按年增長45%至133.77億美元，高於市場預期；純利升95%至24.28億美元，攤薄每股盈利1.46美元；按非美國通用會計準則（non-GAAP）計，經調整每股盈利增74%至2.09美元。AMD股價周二（3日）收報483.9美元，升3.65%；在盤後升5.02%，報508.2美元

期內，數據中心業務收入按年升97%至85億美元；個人電腦及遊戲業務收入則下跌8%至37億美元，當中遊戲業務收入為7.73億美元，按年大跌40%。

第三季持續經營業務的經營現金流為12.02億美元，低於去年同期17.88億美元；資本開支按年增1.5倍至6.48億美元，自由現金流減約4%至5.54億美元。