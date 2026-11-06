全新即期年金產品 為摯愛創造保證收入

不少家長都希望為家庭作長遠的財務規劃，妥善應對子女的學費、家庭的日常開支、按揭供款與各項固定支出等。要讓生活安排更從容，建立一份穩定而可預期的現金流至關重要，亦突顯周全財務規劃的重要性。想為家庭建立持續入息，其實可以由自己主動開始。恒生保險有限公司（「恒生保險」）全新推出的「息得派」保證年金保險計劃（下稱「此計劃」），是全港唯一手機投保的即期年金*！讓客戶透過自主規劃，創造每月入息，既可幫補家庭日常開支，亦能提早為退休生活增添一份保障，將安心掌握在自己手中。

家庭財務規劃重視穩定性，但投資市場走勢難以預測。有關計劃提供100%保證年金入息 (1) ，不受市場波動影響，讓你在不同的經濟環境下，都能獲得保證的穩定收入，為家庭提供持續的財務支持。

作為父母，總希望給子女最好的。建立持續的收入來源，或能讓生活更添從容。透過有關計劃，受保人可由第二個月結日起收取每月保證年金入息 (1) 。舉例來說，假設投保約港幣100萬元，選擇10年年金期，可收取每月保證年金入息港幣9,325元 (2) ！這筆穩定現金流正好助你應對子女的補習及課外活動開支，或為升學、家庭日常使費作儲備，讓財務安排更添彈性，輕鬆照顧家人所需。此僅作說明用途。視乎保單年期、保單貨幣及保費折扣（如有）而定。

每個家庭的理財目標各有不同，受保人可靈活選擇10年、15年或20年的年金期 (1) ，並可選用港元及美元保單貨幣 (1) ，亦可以港幣繳付美元保單保費 (3) 。若你選擇以港幣繳付非港幣保單，請注意匯率風險。讓你按照家庭的長遠目標，如子女海外升學或自己的退休生活等靈活部署，作出最合適的規劃。

一份周全的計劃，除可創造穩定入息，更要在突發情況下成為家人的後盾。計劃兼備人壽保障(4)，若受保人不幸離世，受益人可獲發一筆過的身故賠償，或在年金期內繼續收取餘下未派發的年金入息，直至保單終結，讓這份心意得以延續，為摯愛的未來提供多一份安心。

手機投保享限時優惠 輕鬆完成理財規劃

此外，客戶現時無需親臨分行，隨時隨地透過手機登入恒生Mobile App，即可了解更多產品詳情。

計劃優惠

指定優惠碼「TARGET」

可享5.0%保證內部回報率(5)

（保單年期20年 ; 美元計劃 ; 預算保費達港幣200,000 / 美元25,000或以上）。

投保前記得留意相關風險，視乎個人財務需要選擇適合自己的計劃。以上資料僅供參考，不應視為專業意見或建議。如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

>>>了解更多<<<

註：

*由Cimigo Limited 於2026年9月2日至2026年9月10日期間，根據香港金融管理局網站及香港保險業監管局網站所列出的32間本港註冊持牌銀行 (包括數字銀行) 及28間保險公司的官方網站所列出的即期年金保險計劃，「息得派」保證年金保險計劃為全港唯一手機投保的現售即期年金計劃。本項調查結論反映了在調查期間，相關官方網站所公布的資訊。

(1) 每月保證年金入息指由保單第2個月結日起計算，你可於每一個月結日收取每月保證年金入息，直至基本計劃的保單期滿（即第10、15或20個保單週年日）。若保單部分退保後，每月保證年金入息會按比例遞減。恒生保險將以結算貨幣支付保單下所有每月保證年金入息款項，「結算貨幣」指恒生保險支付的所有款項所使用的貨幣，訂為保單貨幣，或你可經書面通知恒生保險你選擇港元。惟恒生保險就訂立有關結算貨幣擁有最終決定權。倘保單持有人於冷靜期屆滿及保單生效後任何時候退保，退保可得的金額或會遠低於已繳總保費，詳情請參閱本計劃的計劃書摘要。倘若於保單年期內退保，保單持有人可收取的退保金額等於處理退保當日所計算的保證現金價值扣除債項（如有）。你可要求調低本保單的每月保證年金入息金額從而部分退保。在部份退保時，根據本保單的條款所計算的已繳總保費、保證現金價值及身故保障也會作出相應的調整。已繳總保費指所有到期及已繳的基本計劃保費總額。「年金期」指由第 2個月結日至基本計劃的保障終止日的期間。

(2) 此僅作說明用途。總保費視乎保單年期、保單貨幣及保費折扣（如有）而定。

(3) 若你選擇以港幣繳付非港幣保單的保費，恒生保險會將有關款項於處理保單應繳保費當日，按以市場為基礎並由恒生保險決定的兌換率進行兌換，而該兌換率將因應市場變動而改變並會直接影響保單應繳保費的港幣金額。請確保你的指定付款戶口內存有足夠資金以支付保費，避免因資金不足而增加額外的服務費。

(4) 你的受益人將會收到以下金額，以較高者為準：已繳總保費的101%（扣除已收取的每月保證年金入息；或保證現金價值的101%。在受保人身故當日任何未償還的債項將會在最終賠償金額中扣除。而已繳總保費指所有到期及已繳的基本計劃保費總額。請注意，如要以每月入息方式繼續收取每月保證年金入息，保單持有人必須在受保人在生時以書面方式向恒生保險提供指示，並需要恒生保險接受和紀錄。受益人不能更改保單持有人選定的身故賠償發放方式，亦不能退保。

(5) 此內部回報率取決於你所選擇的保單年期及折扣後（如適用）保費金額。優惠受條款及細則約束。

請注意相關產品風險、匯率風險及信貸風險。此計劃並非銀行存款。早期退保或會招致損失。上述人壽保險計劃由恒生保險承保。受條款及細則約束，詳情請參閱保單文件。

恒生保險已獲香港保險業監管局授權於香港經營，並受其監管。恒生銀行有限公司（「恒生銀行」）為恒生保險之授權保險代理機構，此計劃並非合資格延期年金保單，亦不符合任何稅務扣減資格。有關產品乃恒生保險而非恒生銀行的產品。投保上述計劃須向恒生保險支付保費，恒生保險會向恒生銀行就銷售上述計劃提供佣金及業績獎金，而恒生銀行目前所採取之銷售員工花紅制度已包含員工多方面之表現，並非只著重銷售金額。如閣下於銷售過程或處理有關保險產品交易時與恒生銀行產生合資格爭議（定義見有關金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解中心的職權範圍），恒生銀行將與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關保險產品的合約條款的任何爭議，則請閣下與恒生保險直接解決。