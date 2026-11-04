淘寶實體店｜銅鑼灣3.5萬呎巨舖11.11開幕　設PapaCafe嘆咖啡食Gelato (多圖)

PapaHome淘寶家居生活館撤離尖沙咀中港城後，遷往銅鑼灣Fashion Walk。新店位於銅鑼灣京士頓街9號的PapaHome淘寶家居生活館，佔地兩層，合共面積逾3.5萬呎，並將於11月11日「雙11」開幕。
淘寶天貓港澳區總經理丁鎮財表示，雖然本港消費者對淘寶及天貓商品的認可度高，但未能讓消費者親身接觸及體驗，始終令消費者對產品質素及適用性存疑。故此結合實體店的體驗與線上購物，讓消費者親自感受及挑選產品。
1樓為淘寶精選傢俬區，讓顧客親身試坐並了解傢俬結構，減少網購時對材質及尺寸的疑慮，而且所展示的傢俬與官網同價，結合實體店的體驗與線上選購的便利。1樓另一端為訂造傢俬及裝修工藝體驗館，提供由空間規劃到訂造傢俬及裝修的一站式服務，並確保透明報價與品質控制。
PapaHome共同創辦人兼首席營運總監梁司範表示，尖沙咀舊店面積僅有約1.5萬呎，許多顧客反映，希望能有更寬敞的選購空間，而新店面積更大，且位於銅鑼灣中心區，因此作出搬遷。
PapaHome行政總裁黃達豪表示，新店針對香港人對本地家居空間及顧客對質感、實用性的要求而設，讓顧客試坐、感受物料，揀選適合自己的產品。新店內亦融入咖啡、鮮花及藝術元素，讓選購傢俬體驗更多元化。
位於旗艦店地下的PapaCafe推出香港首創的「無咖啡師（No-Barista）」精品咖啡概念。設有手工烘焙專區及供應意式雪糕Gelato。PapaFa花藝植物店直接對接內地花農，讓顧客親手挑選花並即場包裝。