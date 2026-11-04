淘寶實體店｜銅鑼灣3.5萬呎巨舖11.11開幕　設PapaCafe嘆咖啡食Gelato (多圖)

PapaHome淘寶家居生活館撤離尖沙咀中港城後，遷往銅鑼灣Fashion Walk。新店位於銅鑼灣京士頓街9號的PapaHome淘寶家居生活館，佔地兩層，合共面積逾3.5萬呎，並將於11月11日「雙11」開幕。

淘寶天貓港澳區總經理丁鎮財表示，雖然本港消費者對淘寶及天貓商品的認可度高，但未能讓消費者親身接觸及體驗，始終令消費者對產品質素及適用性存疑。故此結合實體店的體驗與線上購物，讓消費者親自感受及挑選產品。

1樓為淘寶精選傢俬區，讓顧客親身試坐並了解傢俬結構，減少網購時對材質及尺寸的疑慮，而且所展示的傢俬與官網同價，結合實體店的體驗與線上選購的便利。1樓另一端為訂造傢俬及裝修工藝體驗館，提供由空間規劃到訂造傢俬及裝修的一站式服務，並確保透明報價與品質控制。