畢馬威：AI信任度上升 惟未帶動分享個資意願

畢馬威中國與香港貨品編碼協會最新研究報告《重塑增長：在AI時代建立消費者信任》（Growth Reimagined: Building Consumer Trust in the AI Era）顯示，零售業未來增長有三大關鍵方向。
首先，以可信賴的AI應用提升消費者信心，私隱保障、資訊準確性、透明度，以及保留人性化服務，將影響消費者接受及使用AI的關鍵因素。其次，銀髮消費者需求因市場而異，香港銀髮族較重視價格因素，而大灣區城市的銀髮族則更看重品牌聲譽及購物體驗。再者，中國內地品牌不再單靠低價競爭，中國內地品牌在產品質素及創新方面正不斷提升，其他品牌亦須重新思考如何建立及維持競爭優勢。
畢馬威指，與去年相比，消費者對AI的信任度顯著上升。香港有48%的受訪消費者表示對AI有一定程度的信任，高於去年的28%；其他大灣區城市的相關比例亦由59%升至76%。但並未帶動消費者分享個人資料的意願。在信任AI的受訪者中，僅10%的香港消費者願意分享個人資料，遠低於其他大灣區城市的32%。
而AI信任度差異中，又以銀髮消費者群體中尤為明顯。調查顯示，僅38%的香港銀髮消費者信任AI，明顯低於大灣區城市的76%，反映零售商在提升年長消費者對AI的信心方面仍面對挑戰。
整體而言，73%的香港消費者將性價比視為購物的重要考慮因素，明顯高於大灣區城市的45%。在個人購物模式方面，57%的香港銀髮消費者表示重視性價比，而大灣區城市的銀髮消費者則更重視品牌聲譽(37%)及購物體驗(27%)。64%的受訪者因性價比而選擇內地品牌，58%重視其安全性及可靠性，另有50%看重品牌聲譽。
香港品牌則在消費者信任方面確立明顯優勢。安全性及可靠性是香港消費者（74%）及大灣區城市消費者（61%）選擇香港品牌的首要原因，當中，航空服務（78%）及食品飲品（71%）尤其受到青睞。
畢馬威中國消費品零售行業亞太區主管利安生（Anson Bailey）表示，若品牌仍將中國內地競爭對手視為單純依靠低價取勝，便未能充分掌握市場的最新發展。中國內地企業憑藉快速發展的優勢，已在產品質素、設計及創新速度方面不斷提升。