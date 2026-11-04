畢馬威：AI信任度上升 惟未帶動分享個資意願

首先，以可信賴的AI應用提升消費者信心，私隱保障、資訊準確性、透明度，以及保留人性化服務，將影響消費者接受及使用AI的關鍵因素。其次，銀髮消費者需求因市場而異，香港銀髮族較重視價格因素，而大灣區城市的銀髮族則更看重品牌聲譽及購物體驗。再者，中國內地品牌不再單靠低價競爭，中國內地品牌在產品質素及創新方面正不斷提升，其他品牌亦須重新思考如何建立及維持競爭優勢。

畢馬威指，與去年相比，消費者對AI的信任度顯著上升。香港有48%的受訪消費者表示對AI有一定程度的信任，高於去年的28%；其他大灣區城市的相關比例亦由59%升至76%。但並未帶動消費者分享個人資料的意願。在信任AI的受訪者中，僅10%的香港消費者願意分享個人資料，遠低於其他大灣區城市的32%。

而AI信任度差異中，又以銀髮消費者群體中尤為明顯。調查顯示，僅38%的香港銀髮消費者信任AI，明顯低於大灣區城市的76%，反映零售商在提升年長消費者對AI的信心方面仍面對挑戰。