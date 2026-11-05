內地救市奏效 創指飆逾6% 生科醫藥股領漲 恒指四連升

內地連番出手救市，繼日前人民銀行啟動第三輪互換操作，增加市場流動性後，昨人行將股票回購增持再貸款利率下調，藉以降低融資成本激勵回購，注入流動性撐起A股；加上美國中期大選塵埃落定。受消息刺激，中港股市昨造好，恒指受惠生科醫藥股領漲，飆393點；滬深兩指同升逾2%，創業板指數更大漲逾6%。 人民銀行昨日起將股票回購增持再貸款利率下調0.25%至1厘，支持全部21間全國性銀行及5間系統重要性城商行，為期1年，可按需要展期。人行表示，銀行可在再貸款利率基礎上適當上調利息，合理確定股票回購增持貸款期限和利率，加快貸款投放，從而增強上市公司及主要股東的市值管理能力。

另外，銀行已向人行報送股票回購增持再貸款額度申請超過2,000億人民幣，人行將繼續滿足銀行再貸款需求，支持銀行積極對接上市公司及主要股東融資需求。 受人手持續出手支撐股市消息刺激，昨日中港股市造好，滬深兩市由新能源相關股份如光伏、太陽能及電池板塊領漲，上證指數重上3,600點關口，並以全日高位收市，收報3,686點，升2.16%，創近7個月以來最大單日升幅；深證成數則漲逾4%，滬深成交額增至逾2.03萬億元人民幣。此外，在半導體晶片股、算力硬件股及創新藥板塊向好支持下，創業板指數報昨大升6.4%，創近3個半月以來最大單日升幅。

藥明系股份狂彈逾12% 恒指昨日跟隨A股造好，午後升幅擴大，並以全日高位市，收報23,919點，大漲393點，成交額約2,368億元。惟北水經過連續3日淨流入之後，昨日見高位獲利套現，錄得淨流出逾32億元。 半導體晶片股華虹宏力(1347)為昨升幅最大藍籌及科指成份股，升近16%，收報68.7元；表現第二、三佳的藍籌股同為醫藥股，藥明康德(2359)和藥明生物(2269)均飆逾12%。