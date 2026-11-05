恒生指數升877點　聯想逆市跌近7%　騰訊升7%(更新)

民主黨在中期選舉大勝，重奪國會兩院控制權，消除政治不確定性，帶動美國債息回落，美股三大指數造好。恒指今早（5日）承接升勢，裂口高開397點，報24,316點。大市裂口高開後，升幅速迅擴大，半日升739點，報24,659點。大市在午後繼續向上攻勢，愈升愈有，升幅擴大至逾900點，曾升952點，高見報24,871點，最終升877點，收報24,796點，成交增至3,566.67億元。國指升311點，報8,369點；科指升218點，報4,154點。

科技股造好，騰訊（700）升7.17%，報430.4元；美團（3690）升6.78%，報80.3元；京東（9618）升6.95%，報113.9元；阿里巴巴（9988）升8.45%，報109.1元；百度（9888）升5.36%，報80.65元；小米（1810）升8.83%，報31.3元；快手（1024）升5%，報29.4元；網易（9999）升9.07%，報199.6元。