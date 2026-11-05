恒生指數半日升739點　聯想逆市跌逾7%(更新)

民主黨在中期選舉大勝，重奪國會兩院控制權，消除政治不確定性，帶動美國債息回落，美股三大指數造好。恒指今早（5日）承接升勢，裂口高開397點，報24,316點。大市裂口高開後，升幅速迅擴大，曾升829點，高見24,749點，半日升739點，報24,659點，成交1,983.83億元。國指升245點，報8,302點；科指升188點，報4,124點。
科技股造好，騰訊（700）升5.53%，報423.8元；美團（3690）升8.05%，報81.25元；京東（9618）升5.45%，報112.3元；阿里巴巴（9988）升7.46%，報108.1元；百度（9888）升4.9%，報80.3元；小米（1810）升7.09%，報30.8元；快手（1024）升4.21%，報29.18元；網易（9999）升7.71%，報197.1元。
聯想（992）跌7.58%，報19.26元。
費城半導體指數跌3.13%，晶片股方面，中芯國際（981）升1.59%，報47.18元；華虹宏力（1347）跌2.18%，報67.2元。
國際油價下跌，中石油（857）跌3.33%，報10.45元；中海油（883）跌2.94%，報23.08元；中石化（386）跌0.52%，報4.83元。
滙控（005）升4.05%，報141.1元。友邦（1299）升2.86%，報79.15元。
泡泡瑪特（9992）升4.45%，報143.2元。