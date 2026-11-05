恒生指數裂口高開397點　重上兩萬四　聯想逆市低開近半成

民主黨在中期選舉大勝，重奪國會兩院控制權，消除政治不確定性，帶動美國債息回落，美股三大指數造好。恒指今早（5日）承接升勢，裂口高開397點，報24,316點。國指高開116點，報8,174點；科指高56點，報3,992點。

科技股普遍高開，騰訊（700）高開3.04%，報413.8元；美團（3690）高開3.06%，報77.5元；京東（9618）高開1.41%，報108元；阿里巴巴（9988）高開2.58%，報103.2元；百度（9888）高開1.89%，報78元；小米（1810）高開4.31%，報30元；快手（1024）高開1.79%，報28.5元；網易（9999）高開3.01%，報188.5元。