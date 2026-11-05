不懂中文難在港求職　彭博：外國人寄逾百份CV仍未獲聘

據彭博報道，隨着香港金融及商業活動與內地聯繫日益緊密，企業提高普通話及廣東話能力的要求，部分以往憑英語便能勝任的高級職位，如今亦要求懂中文，令不諳中文的外籍人士求職困難。有尋找金融業工作的外籍人士表示，遞交逾100份申請仍未獲聘。 報道提及，36歲墨西哥籍男子José Manuel Rodríguez Moreno於5月離開本港一家初創企業後，一直尋找新工作，至今仍未覓得新職。他表示，現時不少職位列明申請人必須懂廣東話或普通話，與6年前求職時的情況大不相同，又指即使寄出50至60份，甚至100份求職申請，幾乎都收不到回覆。

報道指，過去高階主管或服務亞洲客戶的專業人士，只需會說英語就能應付工作；但現在私人銀行家，或是為內地企業提供首次公開募股（IPO）顧問服務的人員，往往要求會說普通話。報道提及，出生於黎巴嫩、在法國受教育的滙控行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）亦在學習普通話。 報道引述波士頓諮詢公司資料顯示，2025年香港管理的跨境財富中，59%來自中國，預計2030年將升至68%，反映內地客戶在本港財富管理業務中的比重料進一步增加。 招聘服務公司Aster Recruiting董事總經理Sid Sibal表示，在幾年前公司未必要求聘用以普通話為母語的人，現在卻堅持這個條件，因此不會說普通話的求職者在香港找工作，將變得更加困難。