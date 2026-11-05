蘋果據報削員工AI預算　冀降低公司支出

彭博引述消息報道，蘋果公司正削減員工在人工智能（AI）使用方面的預算，上月已將部分工程師使用AI模型的每日開支上限，由300美元降至200美元，並計劃再進一步削減部分工程團隊的開支上限，最低可能降至每日100美元。

報道指，非工程部門的預算亦可能縮減，不少部門目前每日上限已為降至每日100美元，蘋果曾考慮將部分團隊的開支上限降至最低25美元，而工作需要較高AI用量的員工，可向高層申請豁免。

蘋果員工目前可使用Anthropic的Claude、OpenAI的ChatGPT及谷歌Gemini等服務。報道指，部分團隊正被要求改用較便宜的AI模型以控制成本。