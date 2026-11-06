交稅優惠2026｜銀行「稅貸戰」搶客　借稅貸賺息差要計清楚

交稅2026｜銀行「稅貸戰」搶客 借稅貸賺息差要計清楚

不少打工仔已收到「交稅通知」，正為交稅煩惱。不少銀行及借貸機構亦開始「稅貸戰」搶客，趁勢推出稅務貸款計劃。《am730》特別整理了稅貸相關資訊。 稅貸即「稅務貸款」，為一種特殊貸款產品，旨在幫助個人或企業應對繳稅壓力，而銀行是提供稅務貸款的主要機構之一，通過銀行的稅貸，可以借款用作支付應納稅款項，並在還款期限內償還貸款。 實際年利率通常較低 稅貸與一般貸款不同，稅貸原意是給予納稅人以低息貸款來借錢交稅，因此普遍於每年10月至4月推出，但事實上銀行並無限制稅貸用途。至於稅貸的實際年利率（APR）通常低於一般私人貸款，僅介乎1厘至2厘；至於貸款額亦可達到月薪12至20倍左右。

借稅貸賺息差 如果想申請相關貸款作投資或敘造定期存款，以賺取息差或投資回報，則要「計清楚」，因為定期存款會鎖死資金，沒有足夠現金流應付每月還款，隨時變成財務負擔。 假設閣下月薪為3萬元，貸款額為12倍，即借款金額為36萬元，以還款期24個月，而稅貸的年息為1厘計算，每月還款總額已經逾1.5萬元，已超過月薪的一半。 借貸前注意條款細節 即使借稅貸，申請人亦應注意申請細節。在申請貸款時，不要只看廣告中的最低利息，應以實際年利率作比較，不同還款期亦會導致最終利息與實際年利率不同。

另外，提早清還貸款並不代表可以省利息，部份貸款計劃設有提早還款罰款；而逾期還款，需額外支付罰息及額外手續費，因此申請貸款前，應小心必須細閱相關條款。