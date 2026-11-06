交稅懶人包｜稅單來襲記得準時交稅　一文睇清不同交稅渠道

交稅2026｜稅單來襲記得準時交稅 一文睇清不同交稅渠道

稅務局於5月初向全港納稅人發出277萬份，俗稱「綠色炸彈」報稅表，而10月開始相信不少打工仔已收到「交稅通知」，正為交稅煩惱。《am730》特別整理了交稅方法及相關資訊。 稅單首頁列明繳税限期及應繳税款 評稅通知書（稅單）會列明評税的基準，讓納稅人知悉該評税是否按你提交的報税表資料計算；如屬在沒有收到報税表而作出的估計評税，會同時提醒你在有效期內提出反對和須交回報税表。如有「稅務易」帳戶，更可以網上報稅及選擇以電子形式收取和查閱稅單。

多渠道交稅 便利店交稅只收現金 納稅人可以親身前往啟德税務中心交稅；亦可攜同税單到郵政局以現金、支票或「易辦事」交税，注意在郵局交費每次上限為12萬元。 納稅人亦可帶同稅單，以現金於便利店交稅，注意每次交費上限為5,000元，於交費後，納稅人宜小心核對收據上的資料正確無誤，並保留收據作付款記錄，可拍照存檔或復印副本，以免機印收據退色。此外，亦要留意因稅務局不會另外再發出收據，如有需要，納稅人需要填寫IR1273表格，傳真至2598 6001向稅局申請繳稅證明書。

郵寄交稅謹記背面寫收款帳號 納稅人亦可於限期前透過郵寄劃線支票交稅，抬頭及地址為「香港九龍協調道郵政局郵箱28282號税務局局長收」，謹記要在支票背面書寫稅單的收款帳號及足夠郵資，否則可能因為被「彈票」而未能趕及於限期前過數，無端被當作拖欠稅款，被徵收附加費。

電子交稅須輸入正確收款帳號 納稅人亦可透過各大銀行的電子服務、使用繳費靈、轉數快、電子支票/本票、銀行自動櫃員機，又或以電子儲稅券，等電子渠道交稅。此外，使用電子方式交稅，必須正確輸入印於稅單上的「電子付款專用收款帳號」或列印於稅單左下角的11位數字收款帳號，不需輸入連字號「-」。 如帳單最尾顯示為A字，在使用電話或自動櫃員機付款時可毋須輸入，但如使用網上銀行服務交稅，個別銀行或會要求納稅人輸入A字。但如使用電子支票/本票繳費，則必須輸入該A字。

注意若使用繳費靈交稅，須先致電18013、在互聯網，或繳費靈手機服務先行登記帳單，並需輸入稅局的商戶編號「10」。 海外納稅人可透過郵寄支票交稅 納稅人身處海外，如持有香港的銀行戶口，便可透過劃線支票或互聯網交稅；但已取消香港的戶口，則需要透過郵寄銀行本票、海外銀行的劃線支票，又或委託親友代為交稅。

記得準時交稅 否則當作拖欠稅款 《稅務條例》規定，打工仔必須根據稅單所指示的方式，在指定日期或以前交第一、二期稅款，否則便會被當作拖欠稅款。如未能於指定日期前繳交第一期稅款，第二期稅款亦會被當作立即到期，所有於評稅通知書上仍未繳付的稅款總額，均會被當作是欠稅，稅務局有權根據《稅務條例》規定，立即採取法定的追稅行動，包括徵收5%附加費、向第三者發出追收稅款通知書，以及進行法律行動等。 欠交第一期 第二期即時當欠稅

只要打工仔於第一期稅款到期日仍未交稅，所有兩期款稅便會立即被加徵5%附加費，而且第二期稅亦會被當作立即到期。在第一期到期日起計，6個月後仍未清繳的稅款連同5%附加費，會被再加徵10%附加費。稅務局亦可向第三者，包括打工仔的老闆、銀行、租客、債務人、顧客等發出追收稅款通知書。 税務常見問題 問︰付款服務機構每天截數時間之前或後付款，會有何分別？ 答︰在你所選用的服務機構每天截數時間前完成的交易，會列入當天的交易。而於每天截數時間後繳交的款額，則會列為下一個工作天的繳款。另外，於星期一至五（公眾假期除外）下午五時或之前收到的電子支票／電子本票及成功進行的「轉數快」交易將於同日分別提交銀行及收訖，而於下午五時後收到的電子支票／電子本票及進行的「轉數快」交易將於下一個工作天處理。

就稅務局而言，凡於繳款到期日午夜前繳交的税款、商業登記費及酒店房租税，會視作準時交妥。所以在當日截數時間前或後繳交款項並沒有分別。 至於儲税券，在每天截數時間前購買的儲税券，會以交易當天的利率計算利息。而在每天截數時間後購買的儲税券，則會以下一個工作天的利率計算利息。 問︰如果有財政困難不能繳付到期税款，應如何處理 ? 如果納税人財政上出現極大困難而不能按時交税，他們可以聯絡追討欠税組 [Collection Enforcement Section] 申請分期繳付税款。但任何在繳税限期當日未清繳的税款都會被加徵百分之五的附加費，而在繳税限期日六個月後仍未繳交的總額【包括税款及百分之五的附加費】則會再加徵百分之十的附加費。

在稅務局批出申請前，納税人可暫時按照他的分期繳税建議，先行繳款。 除特殊情況外，稅務局不會批准長還款期的分期繳税申請。就算有關分期繳税安排獲批准，稅務局仍會向法院提出欠税訴訟，欠税人須就判定債項繳付法庭費用及利息。該利息由訴訟開始日期起計算，直至判定債項全數清繳為止。〔現時之年利率為 8.000% 〕 在作出申請時，納税人須提交下列資料 : (一) 所有最近 3 個月的銀行存摺、月結單、銀行或財務機構已核准的信貸資料（如適用）影印本，

(二) 一份收支表及證明文件以顯示最近３個月的財政狀況， (三) 所經營業務最近３個月的管理帳目（包括損益表及資產負債表）、現金流轉狀況及預測表（如適用）， (四) 具體的分期繳税建議；及 (五) 日間聯絡電話。 問︰可否利用銀行自動轉帳服務交税？ 答︰現時未有提供銀行自動轉帳直接交税的服務，但你可透過每月銀行自動轉帳購買儲税券。 在稅務局開設儲税券帳戶後，你可授權稅務每月在你的銀行戶口內扣減一筆指定金額，作為購買儲税券之用。所購買的儲税券會自動存入你的儲税券帳戶內。在你的税款到期日，稅務會以先購先贖方式將你帳戶內的儲税券贖回，以本金連同利息以繳付税款。