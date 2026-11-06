交稅2026｜稅單來襲記得準時交稅　一文睇清不同交稅渠道

稅務局於5月初向全港納稅人發出277萬份，俗稱「綠色炸彈」報稅表，而10月開始相信不少打工仔已收到「交稅通知」，正為交稅煩惱。《am730》特別整理了交稅方法及相關資訊。 稅單首頁列明繳税限期及應繳税款 評稅通知書（稅單）會列明評税的基準，讓納稅人知悉該評税是否按你提交的報税表資料計算；如屬在沒有收到報税表而作出的估計評税，會同時提醒你在有效期內提出反對和須交回報税表。如有「稅務易」帳戶，更可以網上報稅及選擇以電子形式收取和查閱稅單。

當中重要資料會清楚印在通知書的第一頁，內容包括應繳税款總額、第一及第二期應繳税款等。繳税限期和分期繳税的日期會以紅字顯示。評税通知書亦會列明提出反對通知的期限及申請暫緩繳付暫繳税的最後日期。 背頁則印有税款計算表，以直算式分別列出計算最後評税及暫繳税的各項入息資料、可獲扣減的支出及免税額項目、應繳税款，並同時列明税款是以累進税率或標準税率計算。

多渠道交稅 便利店交稅只收現金 納稅人可以親身前往啟德税務中心交稅；亦可攜同税單到郵政局以現金、支票或「易辦事」交税，注意在郵局交費每次上限為12萬元。 納稅人亦可帶同稅單，以現金於便利店交稅，注意每次交費上限為5,000元，於交費後，納稅人宜小心核對收據上的資料正確無誤，並保留收據作付款記錄，可拍照存檔或復印副本，以免機印收據退色。此外，亦要留意因稅務局不會另外再發出收據，如有需要，納稅人需要填寫IR1273表格，傳真至2598 6001向稅局申請繳稅證明書。

郵寄交稅謹記背面寫收款帳號 納稅人亦可於限期前透過郵寄劃線支票交稅，抬頭及地址為「香港九龍協調道郵政局郵箱28282號税務局局長收」，謹記要在支票背面書寫稅單的收款帳號及足夠郵資，否則可能因為被「彈票」而未能趕及於限期前過數，無端被當作拖欠稅款，被徵收附加費。

電子交稅須輸入正確收款帳號 納稅人亦可透過各大銀行的電子服務、使用繳費靈、轉數快、電子支票/本票、銀行自動櫃員機，又或以電子儲稅券，等電子渠道交稅。此外，使用電子方式交稅，必須正確輸入印於稅單上的「電子付款專用收款帳號」或列印於稅單左下角的11位數字收款帳號，不需輸入連字號「-」。 如帳單最尾顯示為A字，在使用電話或自動櫃員機付款時可毋須輸入，但如使用網上銀行服務交稅，個別銀行或會要求納稅人輸入A字。但如使用電子支票/本票繳費，則必須輸入該A字。

注意若使用繳費靈交稅，須先致電18013、在互聯網，或繳費靈手機服務先行登記帳單，並需輸入稅局的商戶編號「10」。 海外納稅人可透過郵寄支票交稅 納稅人身處海外，如持有香港的銀行戶口，便可透過劃線支票或互聯網交稅；但已取消香港的戶口，則需要透過郵寄銀行本票、海外銀行的劃線支票，又或委託親友代為交稅。

記得準時交稅 否則當作拖欠稅款 《稅務條例》規定，打工仔必須根據稅單所指示的方式，在指定日期或以前交第一、二期稅款，否則便會被當作拖欠稅款。如未能於指定日期前繳交第一期稅款，第二期稅款亦會被當作立即到期，所有於評稅通知書上仍未繳付的稅款總額，均會被當作是欠稅，稅務局有權根據《稅務條例》規定，立即採取法定的追稅行動，包括徵收5%附加費、向第三者發出追收稅款通知書，以及進行法律行動等。 欠交第一期 第二期即時當欠稅

只要打工仔於第一期稅款到期日仍未交稅，所有兩期款稅便會立即被加徵5%附加費，而且第二期稅亦會被當作立即到期。在第一期到期日起計，6個月後仍未清繳的稅款連同5%附加費，會被再加徵10%附加費。稅務局亦可向第三者，包括打工仔的老闆、銀行、租客、債務人、顧客等發出追收稅款通知書。