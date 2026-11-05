會計師公會發布AI數據管治實務指引

在124家公司中，92家明確表示已應用AI、6家表示局部應用AI、26家則未有披露相關應用。最普遍的AI應用範疇包括提升營運及工業流程（44家），其次為提升生產力及企業自動化（37家）、產品及服務開發（35家），以及客戶服務與互動（35家）。

香港會計師公會今日(5日) 發布AI世代下數據管治實務指引。該會研究檢視124家恒生綜合大型股指數成份股公司的2025財政年度年報，分析其AI及相關管治安排的披露情況，包括有否披露實際AI應用、董事會層面監督、正式AI風險評估、負責任使用AI政策，以及專門營運監控措施。

研究顯示，企業傾向僅披露AI應用情況，而非AI管治的框架與程序，使投資者難以了解AI應用所涉及的主要考量，例如企業數據管治、責任及信任。

香港會計師公會認為，機構不僅須確保AI生成結果可靠，亦須確保相關數據、工具、監控措施及審核流程完善。為協助企業與市場辨別及了解主要考慮因素，公會提出「AI/GenAI數據使用決策框架」，按實用程度及風險分級，建立五個步驟的框架，支援機構負責任應用AI。

香港會計師公會會長羅卓堅表示，AI的長遠價值，不僅在於提升效率，更在於企業能否透過有效管治，在安全及負責任的環境下應用，為企業帶來價值並規避風險。企業必須將AI管治視為良好企業管治的重要一環，以良好的數據管治、有效的控制措施及清晰的人類監督機制為基礎，做好風險管理。