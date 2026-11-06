港股大升877點連漲5日 惟北水趁升市沽貨 單日走資逾213億

美國中期選舉民主黨大獲全勝，引發市場對人工智能監管收緊的擔憂，投資者加速撤離半導體板塊，導致日韓半導體股遭遇重挫，韓股更急跌逾5%。相反港股乘內地救市刺激跟隨A股大漲，加上美國中期選舉塵埃落定，政治不確定性消除，恒指一舉收復24,000點關口，最高曾漲925點，創逾1個月高位。生科醫藥股延續日前升勢，中國生物醫藥(1177)飆逾9%，科網股小米(1810)、阿里巴巴(9988)、京東(9618)升6%至近9%。

港股終於迎來新一輪強勢反彈，多重消息利好之下，恒指全日高開高走，最高曾見24,871點，最多曾漲952點，收報24,769點，升877點，大市成交約3,566億元。