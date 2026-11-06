港股大升877點連漲5日 惟北水趁升市沽貨 單日走資逾213億

美國中期選舉民主黨大獲全勝，引發市場對人工智能監管收緊的擔憂，投資者加速撤離半導體板塊，導致日韓半導體股遭遇重挫，韓股更急跌逾5%。相反港股乘內地救市刺激跟隨A股大漲，加上美國中期選舉塵埃落定，政治不確定性消除，恒指一舉收復24,000點關口，最高曾漲925點，創逾1個月高位。生科醫藥股延續日前升勢，中國生物醫藥(1177)飆逾9%，科網股小米(1810)、阿里巴巴(9988)、京東(9618)升6%至近9%。
港股終於迎來新一輪強勢反彈，多重消息利好之下，恒指全日高開高走，最高曾見24,871點，最多曾漲952點，收報24,769點，升877點，大市成交約3,566億元。
外圍資金追捧阿里騰訊
隨著美國中期選舉結果震撼全球市場，部分資金開始從AI硬體、半導體等高估值方向撤出，轉向估值更低、與消費需求關聯更緊密的內地互聯網平台。因阿里巴巴、騰訊(700)等科技巨頭估值相對較低，業務覆蓋消費、廣告、雲計算、遊戲等多個領域，資金從外圍湧入追捧，刺激昨日相關股份造好，阿里巴巴昨日大漲逾8%，收報109.1元；騰訊亦飆逾7%，收報430.4元。
生科醫藥股延續近日升勢，中國生物製藥升9.2%，收報5.625元，為昨日表現最好藍籌股；第二、三佳藍籌股分別為網易(9999)及理想汽車(2015)同漲逾8%。
不過，市況反彈北水趁機沽貨獲利，昨北水淨流出213.26億元，盈富基金(2800)遭北水大舉拋售，淨賣出額達76.6億元；小米集團亦錄得淨賣出逾31億元。相反，北水淨買入建滔積層板(1888)近8億元，以及長飛光纖光纜(6869)近5億元。
日韓半導體股遭拋售
港股昨日於亞太區股市一枝獨秀，因投資者加速撤離半導體板塊，導致日韓半導體股遭遇重挫，韓股備受拖累昨急瀉逾5%、台股及日股分別跌逾3%、近2%。
展望後市預測，中金公司分析指，港股當前的低估值與超賣情緒已經構成短期反彈的賠率價值。從橫向層面來看，港股估值具備一定吸引力。另有分析指，明年恒指、恒生綜指盈利分別增長7.4%和9.9%。