李澤楷談未來特首提3期望：團結香港解決民生問題 懂世界大局

行政長官選舉明年舉行，盈科拓展主席李澤楷近日接受《香港商報》訪問時，對未來行政長官提出三個期望，包括「要懂世界大局，知道香港的脆弱和長處在哪裏。」他認為，能團結香港是最重要。對於現屆政府，李澤楷說政府團隊有不少人敢作敢為、急人所急，而且工作努力，「但不可满足，因為未來面臨的挑戰也不少。」 李澤楷指香港完善選舉制度後，無論立法會還是政府的運作都較以往順暢，「更加有效率，有規有條，依然有傳媒和議員的監督，比以前健康多了！」他形容香港正逐步邁向興旺時期，希望這股勢頭能夠延續。

社會動蕩雖涉外部勢力 亦反映有階層認為自身需要未獲照顧 李澤楷對未來行政長官提出三大期望：團結香港；了解民心及解决迫切民生問題；了解世界大局，知道香港的長處及不足。「我認為齊心，能團結香港是最重要的。而知道民心，解決民生急切需要也很重要。」他指過去的社會動蕩當然涉及外部勢力，但亦反映部分階層認為自身需要未獲充分照顧。他認為未來行政長官「要懂世界大局，知道香港的脆弱和長處在哪裏」。 李又說全世界地緣政治和宏觀經濟都不停在變，希望有危機時自己能幫上忙，今後可與未來特首有更多互動，「給香港政府或國家提供意見，提出如何應變的建議，在遇到危機時可以出一份力。」

「北上消費擋不住 無謂阿茂整餅」 談及香港首個五年規劃，李澤楷認為香港應維持現有優勢，並繼續拓展具發展潛力的領域，尤其是科技及教育，但提醒發展新產業須循序漸進，「千萬不要為了追逐一些還沒有拿到手的東西，而失去了現有的優勢。」 對於近年香港零售市道受北上消費等因素影響致疲弱，李澤楷說消費市況已有改善，萬聖節便是一例。不過，他強調零售業的競爭應交由自由市場處理，不宜勉強支持缺乏競爭力的業務，「如果深圳的中菜館好吃又便宜、服務又好，你是阻擋不住的，硬要去搞也搞不了......無謂阿茂整餅，去支持一些無競爭力的東西。」強調香港在品牌消費，以及法律、會計等專業服務方面仍具優勢，應繼續發揮所長，惟亦必須持續應對不同挑戰，絕不能滿足於現有成績，不能「吃老本」。

香港電訊終止美業務對盈利影響微 另外，香港電訊在美國聯邦通訊委員會(FCC)施壓下，同意提交停止服務的申請，集團執行主席李澤楷對此深表遺憾，「他們認定了香港電訊有中國聯通的股東在內，才會有這樣的限制。」他坦言，「當然我們對此感到很可惜，但我們也必須面對，這就是現在的時勢，沒有所謂的公平，這是需要去面對的。」 李澤楷表示，事件對盈利造成的影響很小，也不會影響客戶的通訊質量。「他們(美國)也有不同的承辦商，我們可以透過這些分包商來處理。」他強調，香港的商業和私人客戶，從香港到美國各地的電信或資訊交流，無論是交易、通話還是數據方面，絕對不會出現問題，「他們不想發生問題，我們也不想。 我們保證在質量和連線速度上絕對沒有分別。」