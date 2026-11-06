恒生指數低開392點　聯想低開9%　李寧逆市高開近4%

民主黨重奪國會兩院控制權，市場憂慮收緊人工智能（AI）監管，帶動相關股份暴跌，成為跌市重災區，拖累美股3大指數急挫，分別跌3.44%至5.52%，創去年4月以來最大單日跌幅。恒指今早（6日）沽壓顯著，低開392點，報24,404點。國指低開120點，報8,248點；科指低開129點，報4,025點。

李寧（2331）派特別息2.32元人民幣，今早逆市高開3.94%，報15.3元

科技股捱沽，騰訊（700）低開2.18%，報421元；美團（3690）低開2.74%，報78.1元；京東（9618）低開2.81%，報110.7元；阿里巴巴（9988）低開3.76%，報105元；百度（9888）低開4.77%，報76.8元；小米（1810）低開0.96%，報31元；快手（1024）低開3.81%，報28.28元；網易（9999）低開0.65%，報198.3元。