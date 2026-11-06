恒生指數半日跌263點　聯想跌近6%　李寧逆市升近4%(更新)

民主黨重奪國會兩院控制權，市場憂慮收緊人工智能（AI）監管，帶動相關股份暴跌，成為跌市重災區，拖累美股3大指數急挫，分別跌3.44%至5.52%，創去年4月以來最大單日跌幅。恒指今早（6日）沽壓顯著，低開392點，報24,404點。大市早段曾跌447點，低見24，349點後回穩，大市逐步收復失地，跌幅一度收窄至不足百點，曾收窄至跌56點，高見24,740點後，大市再度向下擴大跌幅，半日跌263點，報24,533點，成交1,500.19億元。國指跌74點，報8,294點；科指跌72點，報4,081點。
李寧（2331）派特別息2.32元人民幣，逆市升3.94%，報15.3元
科技股普遍捱沽，騰訊（700）跌2.14%，報421.2元；美團（3690）升0.62%，報80.8元；京東（9618）跌0.79%，報113元；阿里巴巴（9988）跌3.76%，報105元；百度（9888）跌4.15%，報77.3元；小米（1810）跌0.38%，報31.18元；快手（1024）跌1.57%，報28.94元；網易（9999）升0.5%，報200.6元。
聯想（992）跌5.93%，報18.26元。
費城半導體指數跌12.25%，晶片股個別發展，中芯國際（981）跌4.76%，報45.24元；華虹宏力（1347）升2.9%，報69.25元。
國際油價回升，中石油（857）升0.68%，報10.43元；中海油（883）升1.2%，報23.56元；中石化（386）跌0.62%，報4.805元。
滙控（005）跌1.77%，報138.6元。友邦（1299）跌0.13%，報78.75元。
泡泡瑪特（9992）跌1.25%，報142.7元。