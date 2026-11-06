恒生指數半日跌263點　聯想跌近6%　李寧逆市升近4%(更新)

民主黨重奪國會兩院控制權，市場憂慮收緊人工智能（AI）監管，帶動相關股份暴跌，成為跌市重災區，拖累美股3大指數急挫，分別跌3.44%至5.52%，創去年4月以來最大單日跌幅。恒指今早（6日）沽壓顯著，低開392點，報24,404點。大市早段曾跌447點，低見24，349點後回穩，大市逐步收復失地，跌幅一度收窄至不足百點，曾收窄至跌56點，高見24,740點後，大市再度向下擴大跌幅，半日跌263點，報24,533點，成交1,500.19億元。國指跌74點，報8,294點；科指跌72點，報4,081點。