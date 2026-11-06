恒生指數跌315點　聯想跌3%　李寧逆市升逾5%(更新)

民主黨重奪國會兩院控制權，市場憂慮收緊人工智能（AI）監管，帶動相關股份暴跌，成為跌市重災區，拖累美股3大指數急挫，分別跌3.44%至5.52%，創去年4月以來最大單日跌幅。恒指今早（6日）沽壓顯著，低開392點，報24,404點。大市早段曾跌447點，低見24，349點後回穩，大市逐步收復失地，跌幅一度收窄至不足百點，曾收窄至跌56點，高見24,740點後，大市再度向下擴大跌幅，半日跌263點，報24,533點。大市午後跌幅擴大至逾300點，跌穿24,500點水平，最終跌315點，收報24,481點，成交2,474.28億元。國指跌94點，報8,274點；科指跌76點，報4,078點。
李寧（2331）派特別息2.32元人民幣，逆市升5.16%，報15.48元
科技股普遍捱沽，騰訊（700）跌2.46%，報419.8元；美團（3690）升0.13%，報80.4元；京東（9618）跌0.53%，報113.3元；阿里巴巴（9988）跌3.85%，報104.9元；百度（9888）跌3.04%，報78.2元；小米（1810）跌2.94%，報30.38元；快手（1024）跌1.63%，報28.92元；網易（9999）升0.4%，報200.4元。
聯想（992）跌3.09%，報18.81元。
費城半導體指數跌12.25%，晶片股個別發展，中芯國際（981）跌4.04%，報45.58元；華虹宏力（1347）升4.31%，報70.2元。
國際油價回升，中石油（857）升0.19%，報10.38元；中海油（883）升0.86%，報23.48元；中石化（386）跌0.62%，報4.805元。
滙控（005）跌2.55%，報137.5元。友邦（1299）跌0.51%，報78.45元。
泡泡瑪特（9992）跌1.8%，報141.9元。