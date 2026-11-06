結業潮｜花園餐廳旺角銀行中心分店拉閘未開業 食客：上月已只收現金

老牌港式扒房花園餐廳再傳出有分店停業。位於旺角銀行中心2樓的分店周四(5日)拉閘未有開業，多名欲光顧食客「摸門釘」，惟店方未有張貼結業告示或交代停業原因。《am730》今日(6日)營業時間致電店方，未有人接聽。有網民上月尾曾於facebook發帖，「預告」該分店「做到11月4號」。

有食客及網民於社交平台表示，「上個月食過，那時開始只收現金，不收八達通，已經知道時日無多」、「離全線結業不遠矣」、「都唔算突然，假如有食開就會估到啲」、「係執都唔奇啦，上個月去食叫午餐湯跟威化餅一包，佢話要正餐先至有餐包」、「淨番旺角西洋菜南街同北角呢兩間」。

料剩餘西洋菜南街及北角兩分店

早前繼觀塘康寧道分店及近日銅鑼灣金百利廣場分店貼出「暫停營業」告示後，位於堅尼地城石山街分店門前亦貼出「內部裝修」告示，未有交代復業日期。翻查資料，花園餐廳於1963年創立，是著名「豉油西餐」代表，承載著一代港人的集體回憶，高峰期在港九新界設有逾10間分店，單是在旺角便有5間分店，惟近年分店不斷收縮。根據OpenRice資料，目前僅餘3間分店，分別位於旺角銀行中心、西洋菜南街、北角，銀行中心店是否結業有待進一步確認。花園餐廳觀塘康寧道分店早前被指欠租，業主入稟高等法院追討欠款和利息，合共207.5萬元，並要求花園餐廳把舖位交吉。