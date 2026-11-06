法國互助信貸銀行遭黑客網攻 失竊1億歐元

阿爾凱亞互助信貸銀行發聲明表示，攻擊者利用屬於這家銀行的帳戶進行「詐欺交易」，並稱被竊資金並非加密貨幣，但在得手後可能已被轉化為虛擬資產。銀行一度暫停部分交易，導致部分匯款作業延誤，但強調客戶資產並未受到影響。

對於有媒體報導指阿爾凱亞互助信貸銀行的網路銀行子公司Fortuneo是本次網攻的入侵點，發言人予以駁斥，稱子公司及客戶帳戶均未牽涉其中。

銀行資金在虛擬世界被盜極罕見

資料安全專家向路透社表示，儘管網攻常見，但銀行實體資金在虛擬世界中遭直接竊走仍屬罕見。工程公司RedSecLabs行政總裁Rafay Baloch指出，互助信貸銀行被黑客網攻，在歐洲可算史無前例。他表示：「我們看到很多針對應用層的複雜攻擊，以及針對銀行機構發動的高明社交工程攻擊。」