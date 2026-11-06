美股急瀉　馬斯克身家蒸發逾790億美元　仍居全球首富

受市場憂慮影響，拖累股市表現，SpaceX暴跌9.05%，收報123.62美元；特斯拉（Tesla）挫10.77%，收報343.69美元。雖然馬斯克身家大減794億美元，但仍然以7,895億美元身家，穩守全球首富的寶座，大幅拋離第二名貝索斯（Jeff Bezos）逾4,100億美元身家。

輝達（Nvidia）單日重挫9.26%，收181.6美元，為2025年1月以來最大跌幅。行政總裁黃仁勳身家單日蒸發158億美元，下跌9.09%至1,579億美元。

另外，戴爾（Dell）創辦人米高戴爾（Michael Dell）身家亦大減220億美元，跌幅為10.3%；甲骨文創辦人埃里森（Larry Ellison）亦蒸發108億美元身家，跌幅6.56%；而Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）身家減少84億美元，跌3.9%。