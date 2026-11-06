FM財自 | 潮退時的繁星：兩年歡騰 英雄一時

回看兩年前，2024年11月4日，特朗普勝選前，納指100當時收在19964 點，道指41795點，標普5713點。隨後勝選的歡騰掀起美股長達兩年的壯麗升浪，不知多少人在這浪潮自封股神？ 昨晚，美股重挫，因中期選舉民主黨大勝，市場瞬間彷彿回到兩年前，恐慌於人工智能監管收緊與數據中心投資放緩，晶片與AI巨頭帶頭下挫。納指100 單日暴跌6.4%，收在26630點，一天蒸發1807點。標普跌4.4%，收7354點。道指跌3.4%，收51523點，狂跌1833點；費城半導體指數暴跌12%，是史上第二大跌幅。一晚，美股蒸發2.9萬億市值；英偉達單日跌逾 9%，七巨頭市值一夜之間蒸發逾一萬億美元，創下2025年4月關稅震盪以來最慘烈的一夜。

然而，若把昨晚的收市價放回兩年前勝選前夕比對：納指100依然高出 33%，標普高出29%，道指高出23%。 沒有打回原形，它只是從高不可攀的雲端摔落了一段讓人難忘的經歷，若說兩年前一夜之間璀璨美夢開始，昨晚卻是一夜之間多少人夢碎？ 把槓桿當成天賦 納指100在這兩年間，盤中最高曾觸及31361點(10月6日)，如今距離高位已回落15%。兩年漫長的歡騰，原來禁不起一次認真的回撤。 萬般分析，不如一個消息。繁華落盡，一切皆是周期。 這兩年的美股狂潮，孕育了無數美股炒友與少年股神。行情永遠都在，但歲月與風險的考驗，卻不是人人都能挺得住。正如三個月前海力士爆破時，韓國倒下多少人一樣。

美股如此，港股亦然。 這邊廂有人痛罵港股廢，那邊廂美股同樣可以在一夜之間打殘無數高槓桿的靈魂。從來不是哪個市場廢，而是交易者的致命通病：把周期當成永遠，把主題當成信仰，把槓桿當成天賦。 雲端之上狂歡過，才知地面的冷冽。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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