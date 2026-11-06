港交所上季少賺0.84%　平均每日成交金額跌11%

港交所（388）公布，截至9月底止第三季，股東應佔溢利48.59億元，按年下跌0.84%；每股基本盈利3.84元。
期內，收入及其他收益78.67億元，按年增長1.18%。港交所表示，雖然整體平均每日成交金額按年下跌11%，但主要業務收入僅跌0.23%至74.67億元，因現貨市場及「港股通」交易及結算費減少，以及支付予結算參與者的回扣增加令保證金的投資收益淨額減少，但大宗商品市場及「滬股通」及「深股通」成交量上升，使交易及結算費增加，連同上市費增加，已抵消大部分跌幅。
今年首3季，港交所股東應佔溢利154.27億元，按年增長14.96%；收入及其他收益245.69億元，升12.44%。其中，主要業務收入229.41億元，升12.25%；公司資金的投資收益淨額14.36億元，升10.63%。
港交所行政總裁陳翊庭表示，今年前三季，業務穩健發展，市場交投暢旺，集團收入及其他收益與溢利創同期新高。現貨市場、衍生產品市場與大宗商品市場成交活躍，深耕多元資產生態圈的成效初顯。
陳翊庭提及，港交所在上季取得多項重要進展，包括進行上市機制競爭力檢討、推出首隻離岸市場交易所上市中國國債期貨、簡化香港證券市場每手買賣單位，以及迎來首批追蹤香港交易所全新跨市場指數的交易所買賣基金（ETF）。