港交所上季少賺0.84%　平均每日成交金額跌11%

港交所（388）公布，截至9月底止第三季，股東應佔溢利48.59億元，按年下跌0.84%；每股基本盈利3.84元。

期內，收入及其他收益78.67億元，按年增長1.18%。港交所表示，雖然整體平均每日成交金額按年下跌11%，但主要業務收入僅跌0.23%至74.67億元，因現貨市場及「港股通」交易及結算費減少，以及支付予結算參與者的回扣增加令保證金的投資收益淨額減少，但大宗商品市場及「滬股通」及「深股通」成交量上升，使交易及結算費增加，連同上市費增加，已抵消大部分跌幅。